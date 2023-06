﻿Bewegendes Gedenken an der Alice-Spitz-Straße in Neumünster

Neumünster. Seit 2006 liegen vor dem Haus Kieler Straße 21 fünf Stolpersteine für Alice Spitz und vier ihrer Kinder. Die jüdische Familie hatte dort seit 1934 gewohnt, war dann aber von den Nationalsozialisten deportiert und 1942 in Riga ermordet worden. Rund 100 Menschen gedachten am Freitagabend des Schicksals dieser Familie.

Dieses Gedenken unter freiem Himmel fand unter dem Straßenschild Alice-Spitz-Straße statt. Die Ratsversammlung hatte die neue Straße in dem Baugebiet an der Rendsburger Straße (ehemals Stock Guss) nach ihr benannt. Mehrere Familienangehörige von Alice Spitz waren dafür extra aus Frankreich und England gekommen und sind derzeit Gäste der Stadt Neumünster. Sie saßen sichtlich bewegt in der ersten Reihe vor dem Rednerpult.

Jakob Spitz hatte eine Schneiderei an der Johannisstraße in Neumünster

Stadtführerin Heide Winkler hatte das Schicksal der Familie Spitz recherchiert und rief es den Besucherinnen und Besuchern in Erinnerung. „Alice Minden hatte 1929 Jakob Spitz geheiratet. Sie kamen 1934 nach Neumünster, und Jakob Spitz eröffnete eine Schneiderei an der Johannisstraße“, sagte Heide Winkler. Die Familie war in der jüdischen Gemeinde Bad Segeberg engagiert.

Angehörige von Alice Spitz stellten sich mit Vertretern der Stadt Neumünster für ein Erinnerungsfoto vor das Straßenschild. Vorn im blauen Hemd ist Sammy Szpic, rechts von ihm Karl Goffe, Enkel von Alice Spitz. © Quelle: Thorsten Geil

Kurz vor Ausbruch des Krieges 1939 war Jakob Spitz, ein polnischer Jude, gezwungen, Deutschland zu verlassen. Alice blieb mit den fünf Kindern zunächst noch in Neumünster, löste dann aber die Wohnung auf und ging mit den Kindern nach Hamburg. „Ihre zweijährige Tochter Lea konnte sie wenige Tage vor Kriegsbeginn mit einem Kindertransport nach England bringen. Sie sollte die einzige Überlebende der Familie werden“, erklärte Heide Winkler. Alice Spitz wurde 35 Jahre alt. Ihre Kinder waren zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren alt, als sie in einem Wald bei Riga erschossen wurden.

Jakob Spitz überlebte den Holocaust und erfuhr erst später vom Schicksal seiner Frau und Kinder. Er heiratete ein zweites Mal in Algerien und bekam einen Sohn: Sammy. Heide Winkler fand „Sammy Szpic“ in Frankreich, nahm Kontakt zu ihm auf und entwickelte eine Korrespondenz.

Der Halbbruder der ermordeten Kinder kam jetzt mit seiner Familie nach Neumünster, ebenso Karl Goffe, ein Sohn der überlebenden Tochter Lea. Er lebt mit seiner Familie in England. Sammy Szpic zeigte sich tief bewegt und richtete einige Worte an die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner: „Für uns ist Alice ein Symbol. Lasst uns alle gemeinsam versprechen, dass wir sie nicht vergessen.“

Den Schmerz, den sie erleben musste, könne man sich heute vielleicht noch vorstellen, „aber den Horror der Deportation nicht“, sagte Sammy Szpic. Er dankte den Verantwortlichen der Stadt Neumünster für die Einladung und das würdige Gedenken – und erinnerte an die Worte von Angela Merkel in Auschwitz: „Der Holocaust ist eine Verantwortung, die niemals endet.“

Nach der Feierstunde durften sich die Gäste in das Goldene Buch der Stadt Neumünster eintragen. Anschließend ging es auf eine Stadtrundfahrt.

