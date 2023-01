﻿Blechblasmusik: Das Ensemble „Brass to date“ gibt Konzert in Neumünster

Das Ensemble „Brass to date“ kommt mit seiner Blechblasmusik nach Neumünster. Das Konzert ist am Sonnabend, 21. Januar, in der Vicelinkirche. Danach gehen sie mit ihrem Programm „Außer gewöhnlich“ auf Tour.

22 Musiker aus verschiedenen Bläserchören schließen sich zusammen: Das Ensemble „Brass to date“ gibt in Neumünster ein Konzert

Neumünster. Blechblasmusik-Fans aufgepasst: Am 21. Januar spielt das Ensemble „Brass to date“ in der Vicelinkirche in Neumünster ein Konzert. Das Blechblasensemble gehört zum Posaunenwerk Hamburg – Schleswig-Holstein, das fast 200 Posaunenchöre und rund 3000 Bläser umfasst – auch in Neumünster und Umgebung.

Das Konzertprogramm von „Brass to date“ heißt „Außer gewöhnlich“. Die Musiker kommen aus verschiedenen Bläserchören aus ganz Norddeutschland und präsentieren ein breites Spektrum an Musik für Blechbläser aus verschiedenen Stilrichtungen: „Baba yetu“, „Birdland“ oder „Hymn of praise“ sind nur drei von vielen verschiedenen Liedern aus ihrem Repertoire.

Blechblasensemble „Brass to date“ geht nach Konzert in Neumünster auf Tour

Das Konzert in Neumünster ist nicht das einzige in nächster Zeit: Das Blechblasensemble geht mit seinem Programm auf Tour in Norddeutschland – nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in Hamburg und Niedersachsen. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

Das Ensemble gibt es seit mehr als 25 Jahren. Sein Erkennungsmerkmal sind die schwarz-pinken Klamotten – und natürlich ihre Blechblasinstrumente. Der Leiter ist Heiko Kremers. Er studierte Musikpädagogik und Schulmusik mit den Hauptfächern Trompete und Dirigieren. Seit 1985 gibt es von ihm unterschiedliche Veröffentlichungen mit populärer Musik für Posaunenchöre.