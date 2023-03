﻿Blutspenden: Neumünster hat die Zahlen verdoppelt

Neumünster. 500 Blutkonserven werden pro Tag in Schleswig-Holstein benötigt. In erster Linie werden damit Krebspatientinnen und -patienten versorgt. Für den DRK-Blutspendedienst Nord-Ost (Lütjensee) ist Neumünster der wichtigste Standort im Land. Darum werden dort jetzt zwei feste Spendentermine im Monat eingerichtet.

Die Aktionen haben jetzt mit dem neuen DRK-Ehrenamtszentrum an der Bachstraße 36 einen neuen Standort gefunden. „Hier finden wir perfekte Bedingungen vor. Wir kommen jetzt immer hierher“, sagte Susanne von Rabenau, Pressesprecherin des Blutspendedienstes.

Neu: Zwei feste Blutspendetermine in Neumünster im Monat

Immer am ersten Freitag (14 bis 18 Uhr) und am dritten Montag (15 bis 19 Uhr) eines Monats sind die Helferinnen und Helfer des DRK-Kreisverbands Neumünster und aus Lütjensee vor Ort. Bislang gab es immer nur einen festen Termin in der Stadt. Weil der erste Freitag im April auf Karfreitag fällt, wird die Aktion auf Ostersonnabend (10 bis 14 Uhr) verschoben.

Blutgruppe 0-negativ ist am begehrtesten Die acht Blutgruppen kommen in sehr unterschiedlicher Verteilung bei den Menschen vor. Am häufigsten gibt es die Gruppe A+ (also mit Rhesusfaktor positiv) mit 37 Prozent. Mit Positivfaktor folgen 0+ (35 Prozent), B+ (9 Prozent) und AB+ (4 Prozent). Unter den negativen Rhesusfaktoren sind 0- und A- mit je sechs Prozent am weitesten verbreitet. Nur zwei Prozent der Menschen haben B-, nur ein Prozent entfällt auf AB-. Generell fehlt es meist an den negativen Blutgruppen, da nur 15 Prozent der Menschen sie haben. Gleichzeitig können die Rhesus-negativen Blutgruppen aber von mehr Patienten empfangen werden, nämlich auch von Rhesus-positiven. 0-negativ ist die begehrteste Gruppe, weil Patienten aller Blutgruppen sie empfangen können.

Mit dem Umzug in das neue Ehrenamtszentrum endet gleichzeitig eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Holstenhallen Neumünster. Als vor drei Jahren zu Beginn der Pandemie viele Spendentermine ausfielen, sprangen die Hallen mit ihrem riesigen Platzangebot ein.

Mehrfach wurde die Holstenhalle 2 tageweise zum Dauerstandort, weil die Blutkonserven knapp wurden. „In den drei Jahren haben wir fast 6500 Spenden in den Holstenhallen erhalten, das ist eine riesige Zahl. Wir möchten uns bei der Geschäftsführung der Hallen für die tolle Hilfe bedanken“, sagte Tim Habich vom DRK. Im Jahr 2020 kamen allein 3200 Spenderinnen und Spender.

Zahl der Blutspenden in Neumünster hat sich verdoppelt

Aber der Anstieg der Zahlen in Neumünster begann schon vorher. Zwischen 2015 und 2022 hat sich die Zahl der Spenden von 1100 auf 2200 glatt verdoppelt.

Zu dem Termin am Montagabend kam auch Torsten Geerdts, Präsident des DRK Schleswig-Holstein. „Ich möchte mich bedanken – bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber vor allem auch bei den Spenderinnen und Spendern. Sie retten jeden Tag buchstäblich Leben“, sagte Geerdts.

Blutspenderin Julia Pawlikowska von der Gemeinschaftsschule Faldera in Neumünster war mit Herzblut dabei. © Quelle: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

Am Montag hatten auch wieder zwei Firmen aus Neumünster ihr Personal gebeten, zur Spende zu gehen. So waren zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Neumünster und der Firma Service Plus dabei. „Das ist ein tolles Engagement. Wir würden uns das noch häufiger wünschen“, sagte Susanne von Rabenau.

Aber auch aus den Schulen kommen immer wieder gute Ideen. So haben zuletzt die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten der Gemeinschaftsschule Faldera und der Klaus-Groth-Schule in Neumünster viel Herzblut in die Organisation von Blutspendeterminen an ihren Schulen investiert.

Zusammen kamen dabei mehr als 100 Spenden zusammen. Dabei stellte die Schülerschaft nicht nur die Helferteams, sondern auch den Großteil der rund 50 Erstspender beider Tage. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Susanne von Rabenau.