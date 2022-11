Sollte der Autoverkehr in Bordesholm so unattraktiv wie möglich gestaltet werden? Diese Forderung war der Aufreger in der Einwohnerversammlung in Bordesholm, die sich vorrangig dem Thema Verkehr widmete. Diskutiert wurden auch Einbahnstraßenkonzepte und ein flächendeckendes Tempolimit.

