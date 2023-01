﻿Bordesholm: Gemeindebücherei bietet erstmals durchgängige Öffnungszeiten an

Die Gemeindebücherei in Bordesholm bietet eine Neuerung für ihre Leserinnen und Leser an. Ab sofort können Bücherfans an zwei Tagen in der Woche durchgängig von morgens bis abends nach Literatur, Spielen oder DVDs stöbern – und damit vier Stunden mehr als bisher. Das sind die Gründe.

Bordesholm. Für Bücherfans fängt das Jahr in Bordesholm gut an: Die Gemeindebücherei bietet ab sofort erweiterte Öffnungszeiten an. Erstmals können die Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung im Huus an’n Markt an zwei Tagen in der Woche auch während der Mittagsstunden in den Regalen mit Büchern, Zeitschriften, Spielen oder DVDs stöbern. Das Büchereiteam um Kirsten Lange hat dafür den Dienstag und Donnerstag ausgesucht – an beiden Wochentagen ist die Bücherei jetzt durchgehend von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Damit bietet die Gemeindebücherei den Lesern jetzt vier Stunden pro Woche mehr Besuchszeit an. Bislang war die kommunale Einrichtung an den Dienstagen und Donnerstagen jeweils von 13 bis 15 Uhr geschlossen. Die Idee dafür hatte das sechsköpfige Büchereiteam entwickelt. Anlass waren zunächst veränderte Schulzeiten in der Lindenschule: Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule, die nur wenige Meter weiter an der Holstenstraße residiert, haben erst nach 13 Uhr Schulschluss – und könnten danach allein oder mit abholenden Eltern gleich die Bücherei besuchen.

Bücherei Bordesholm: Vier Stunden zusätzliche Öffnungszeiten

Aber gedacht ist die Öffnungszeitenausweitung nicht nur mit Blick auf die jüngsten Nutzer: Das Angebot gilt auch für alle anderen Leser, die sich in ihrer Mittagspause eins oder mehrere der insgesamt 20 000 Medien ausleihen wollen. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Service für unsere Nutzer zu verbessern“, erklärt Kirsten Lange. Neueinstellungen sind nicht nötig, die sechs Teilzeitakteure puffern die zusätzlichen vier Stunden durch eine Umorganisation der Arbeitszeit ab. Gedacht ist die Neuerung außerdem zunächst als Testphase.

Bis einschließlich März gelten die neuen Öffnungszeiten, dann soll evaluiert werden – ob das Angebot angenommen wird und auch ob es auch weiterhin praktikabel ist. Dafür hofft das Team um Kirsten Lange um Rückmeldungen der Leser. Mit Anne Stelk gab gleich am ersten Öffnungstag nach den Weihnachtsferien eine Nutzerin ihr Urteil ab. „Ich finde die Idee sehr gut, dann muss man nicht mehr auf die Uhrzeiten achten, die sind ja immer unterschiedlich“, erklärt die Bordesholmerin, die sich im bequemen Sessel ihrer Lektüre widmet.

Coronakrise: Bücherei stellt Nutzern gutes Zeugnis aus

Kirsten Lange geht auch davon aus, dass ihre „Kunden“ mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten werden: „Unsere Leserinnen und Leser sind sehr kommunikativ.“ Überhaupt stellt sie den großen und kleinen Besuchern ein gutes Zeugnis aus – gerade während der Coronakrise in den vergangenen Jahren. Alle hätten gut auf die Beschränkungen reagiert. „Die Menschen haben sich gefreut, dass wir weiterhin da waren, das hat uns auch im Team bestärkt“, erzählt die Büchereileiterin.

In den Coronazeiten, in denen sich die Menschen möglichst nur kurz begegnen sollten, hatten die Besucher ihr Verhalten angepasst: Viele griffen im Hochgeschwindigkeitsmodus in die Regale und liehen sich Bücher, Spiele oder DVDs in großen Mengen aus – und kamen dafür seltener. In Sachen potenzieller Virenschutz ist die Gemeinde Bordesholm übrigens noch mal aktiv geworden: In den Büchereiräumen wurden jetzt vier Raumluftfilter installiert.