﻿Brand am Silvesterabend in Neumünster: Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus

Bei einem Brand sind am Silvesterabend in Neumünster zwei Menschen verletzt worden. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Haus ist unbewohnbar.

Neumünster. Bei einem Brand in Neumünster am Silvesterabend gegen 19.30 Uhr sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Neumünster sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wittorf wurden in ein Einfamilienhaus in der Julius-Brecht- Straße im Stadtteil Neumünster Wittorf mit dem Stichwort „Feuer1Y“ alarmiert. Dies informierte bereits darüber, dass Menschenleben in Gefahr sind.

Vor Ort bestätigte sich dies, da das Erdgeschoss in voller Ausdehnung brannte. „Durch das schnelle Eingreifen der rund 50 Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch gelöscht werden“, so Alexandra Schmitz, Einsatzleiterin der Berufsfeuerwehr. Dennoch ist das Haus derzeit unbewohnbar.

Die verletzten Personen wurden zu anfangs durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Wittorf betreut, anschließend sind die zwei verletzten mit dem Rettungswagen und einem Notarzt ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht wurden.

Der Grund für das Feuer sowie die Schadenshöhe sind unklar und werden nun von der Kriminalpolizei ermittelt. Die Polizei sperrte die Julius-Brecht Straße zeitweise während des Einsatzes. Schaulustige mussten der Einsatzstelle verwiesen werden.

Von Tom Nyfeler