Bundeskanzler Scholz kommt zum Gedenkgottesdienst nach Neumünster

Nach der Messerattacke von Brokstedt mit zwei Todesopfern und mehreren Verletzten findet am Sonntag (5. Februar) ein ökumenischer Gedenk-Gottesdienst in der Vicelinkirche von Neumünster statt. Kurzfristig hat sich jetzt sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu angekündigt.

Nach der Messerattacke in Brokstedt: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Sonntag zum Gedenkgottesdienst nach Neumünster.

Neumünster. Um der Trauer nach der tödlichen Messerattacke von Brokstedt einen Raum zu geben, laden das Erzbistum Hamburg und die Evangelische-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) zu einem ökumenischen Gottesdienst nach Neumünster ein.

Der katholische Erzbischof Stefan Heße, Bischof Gothart Magaard und Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt werden während der Gedenkfeier am Sonntag (5. Februar) in der Vicelinkirche Neumünster für die Opfer, Verletzten und Angehörigen beten.

Bundeskanzler kommt zu stillem Gedenken nach Neumünster

„Die Ereignisse in Brokstedt haben viele Menschen in Fassungslosigkeit und tiefe Trauer versetzt. Wir wollen gemeinsam trauern, beten und unsere Anliegen vor Gott bringen“, schreiben die drei hohen Geistlichen in ihrer Einladung.

Zunächst hatten Ministerpräsident Daniel Günther und weitere Mitglieder der Landesregierung sowie des Landtages ihr Kommen avisiert – und am Freitag kündigte sich kurzfristig noch ein ganz besonderer Gast an: Bundeskanzler Olaf Scholz kommt auch nach Neumünster.

Termine von Kanzler Olaf Scholz: Erst SPD-Parteitag, dann Gedenkgottesdienst

„Der Kanzler ist am Sonntag zu Gast beim SPD-Parteitag in Husum und hat sich spontan entschieden, von dort aus nach Neumünster zu kommen. Er wird aber nicht sprechen, sondern er möchte in stillem Gedenken dabei sein“, sagte Marco Chwalek, stellvertretender Pressesprecher des Erzbistums Hamburg.

Der Gottesdienst ist öffentlich und findet am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr in der Vicelinkirche am Kleinflecken in Neumünster statt.