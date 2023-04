﻿Bürgerbüro Neumünster: Warum warten 1000 Ausweise auf die Abholung?

Neumünster. So richtig verstehen können sie das im Bürgerbüro Neumünster nicht. Die Menschen beschweren sich über lange Wartezeiten auf Termine, aber es liegen rund 1000 fertige Personaldokumente im Regal, die noch nicht abgeholt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Personalausweis oder Reisepass im Bürgerbüro beantragt, bekommt eindeutige Angaben mit, wann er das fertige Dokument abholen kann. Auch eine E-Mail wird versandt, und nach drei Wochen liegen die Papiere auf jeden Fall bereit. „Wir rechnen heute Nachmittag noch mit einem Ansturm“, sagte Marion Bausch aus dem Bürgerbüro am Gründonnerstag.

Sonderregelung im Bürgerbüro Neumünster galt für den Osterreiseverkehr

Speziell für den bevorstehenden Osterreiseverkehr hatte die Stadt Neumünster Ende Februar eine neue Regelung eingeführt: Immer freitags kann man neue Ausweisdokumente auch ohne Termin im Bürgerbüro beantragen. Von 8 bis 12 Uhr ist Sprechzeit, und dann kann man sich vor dem Alten Rathaus anstellen, allerdings nur für Personalausweise, vorläufige Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach schleppendem Start wird das jetzt auch gut genutzt. Beim letzten Mal war die Warteschlange fast 100 Meter lang“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Zur Abholung könne man aber auch ohne Termin in das Büro unter den Rathausarkaden kommen. So viele Umschläge wie derzeit lagen dort aber noch nie. „Wir rätseln auch, ob die Leute ihre Osterreisen alle abgesagt haben oder sie ihre neuen Ausweise vergessen haben.“

Erster freier Termin im Bürgerbüro Neumünster: 27. Juni

Gleichzeitig scheint der Bedarf an neuen Ausweisen nach wie vor hoch zu sein, die Wartezeit auf online vereinbarte Termine ist so lang wie immer: Am Gründonnerstag war der frühestmögliche Termin erst in fast zwölf Wochen verfügbar: am 27. Juni 2023.

Lesen Sie auch

Darum verlängert die Stadt nun die Regelung mit dem „freien Freitag“ ohne Terminvergabe, die ursprünglich bis Ende März befristet war. „Diese Maßnahme erfolgt insbesondere mit Blick auf die Sommerreisezeit, und deshalb begrenzt sich das Angebot auch weiterhin auf Personaldokumente“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Leiter des Bürgerbüros, Michael Chlosta, bittet darum, bereits online vereinbarte Termine wahrzunehmen und auch weiterhin zu nutzen. Immer montags würden auf www.neumuenster.de die zur Verfügung stehenden Termine aktualisiert.