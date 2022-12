﻿Craft Beer, E-Sport, Design-Markt: Neue Ideen für offene Sonntage

Verkaufsoffener Sonntag in Neumünster: So soll es auch 2023 wieder viermal auf dem Großflecken aussehen.

Neumünster. Die Termine für verkaufsoffene Sonntage legt kraft Amtes Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) fest, aber die Ratsversammlung darf am 13. Dezember noch ihre Meinung sagen. Die Konzepte von Citymanager Marc Hein sehen frische Ideen vor.

Vier Sonntage hat der „Arbeitskreis der verkaufsoffenen Sonntage“ unter Moderation von Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (CDU) mit Vertretern des Einzelhandels, der Kirchen und der Gewerkschaft für Neumünster ins Auge gefasst und dem OB vorgelegt: 7. Mai, 4. Juni, 3. September und 5. November.

Schwanenrennen, Stoffe und Craft-Beer in Neumünster

Da für eine Sonntagsöffnung (immer von 12 bis 17 Uhr) offiziell ein Anlass vorliegen muss, schlägt das Citymanagement mehrere Veranstaltungen vor. Festgelegt sind bislang das traditionelle Schwanenrennen vom Round Table Neumünster rund um den Teich und eine Stoffköste auf dem Kleinflecken am 3. September.

Für den Termin im Mai ist ebenfalls eine Stoffköste (ein beliebter, großer Markt für Stoffe, Wolle und Kurzwaren) vorgesehen und dazu ein weiteres Event auf dem Großflecken. Es gibt zwei Optionen und beide wären Premieren in Neumünster: Der "Tag des Autos" könnte ausgerufen werden – mit Oldtimern, aber auch Neuwagen und "ausgewählten, individuellen Fahrzeugen", wie Marc Hein schreibt. Das könnte auch auf andere Standorte wie Nortex, Wigger und die Feuerwehr ausgeweitet werden.

E-Sport-Messe in Neumünster

Als Alternative arbeiten das Citymanagement und Kooperationspartner an einem Event für E-Sport und Gaming, also Computer- und andere virtuelle Spiele. Gedacht ist an zwei Zeltlandschaften in der Innenstadt, "in denen vordergründig gespielt werden kann, wo es aber auch um ein gesellschaftliches Miteinander geht", so Marc Hein. Welcher der beiden Pläne umgesetzt wird, entscheidet sich Anfang 2023.

Am 4. Juni sollen die Klassikertage Schleswig-Holstein in den Holstenhallen und die neuen "Craft Beer Days" auf dem Kleinflecken das Rahmenprogramm für den Sonntagsbummel bilden. "Die Innenstadt wird zum Mekka für Bierliebhaber. Brauereien aus dem In – und Ausland bieten eine bunte Auswahl an handgebrauten Bierstilen", so das Citymanagement.

Design-Markt in Neumünster geplant

Und für den 4. November ist ein weiteres neues Konzept in Vorbereitung, nämlich ein Design-Markt auf dem Großflecken. Viele Designer sollen ihren Schmuck, ihre Mode, Textilien, Möbel und Wohnaccessoires anbieten können. „Der Markt bietet eine Bühne für kreative Newcomer und einen Raum für innovative Ideen“, so das Citymanagement.