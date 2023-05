﻿Das Gildebier in Neumünster ist für den menschlichen Verzehr geeignet

Neumünster. Die Zeit von Jens II. Wagner als König läuft unwiderruflich ab. Am Mittwoch nach Pfingsten (31. Mai) wird die Bürgergilde zu Neumünster beim Vogelschießen einen neuen König bekommen. Eine der letzten Amtshandlungen nach fast vier Jahren war eine angenehme Pflicht.

Jens Wagner brauchte ein paar Hammerschläge, um im Kongresszentrum der Holstenhallen den Hahn in das Bierfass zu treiben. Dann wurde das erste Glas gezapft, und unter den wachsamen Augen seiner Gildebrüder ließ er den ersten Schluck in seine Kehle rinnen. Sodann gab Jens II. zur Erleichterung aller Entwarnung: Das Getränk sei bekömmlich und für den menschlichen Verzehr geeignet; unter großem Jubel bekamen nun alle ein volles Glas gereicht.

Seit 1966 wird in Neumünster das Gildebier verkostet

In Vertretung des erkrankten Capitains Ulf-Christian Mahlo begrüßten Gildevorsteher Manfred Willms und Premierlieutenant Heiner Schulz-Hildebrandt die Gildebrüder beider Gilden. Auch das ist Tradition: Die Gilde, die in diesem Jahr auf den Vogel schießt, lädt zur Verkostung auch eine größere Abordnung der Schwestergilde ein.

Die gemeinsame Veranstaltung der „Witten Büxen“ (Bürgergilde zu Neumünster) und der „Grönen Mützen“ (Jacoby-Bürgergilde), die seit 1966 in allen Jahren ohne Corona stattfindet, ist zugleich der Auftakt der Gildewochen. Die finden ihren Höhepunkt mit dem Vogelschießen im Tierpark. In ungeraden Jahren schießt die Bürgergilde, in den anderen Jahren die Jacoby-Gilde. Beide geben 1578 als ihr Gründungsjahr an.

Nächster Termin im Kalender beider Gilden ist an Himmelfahrt, denn dann halten beide ihre Generalversammlung ab. Die Bürgergilde trifft sich im Landgasthof Wilhelmsruh, die Jacoby-Bürgergilde in den Holstenhallen. Bei der Holstenköste am 8. Juni marschieren beide Vereinigungen gemeinsam durch die Innenstadt und geleiten gemeinsam mit dem Mädchen-Musikzug Neumünster die Stadtpräsidentin und den Oberbürgermeister zur Eröffnung des Festes auf die Bühne.