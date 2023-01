﻿Neumünster: Der neue Gesundheitswegweiser für das Jahr 2023 ist da

Neumünster. Der neue Gesundheitswegweiser der Stadt Neumünster für das Jahr 2023 ist fertig. Auf 186 Seiten sind Arztpraxen und andere medizinische Angebote aufgelistet. Das kleine Buch ist auch in der 27. Auflage in Print-Form noch beliebt: 2700 Exemplare wurden gedruckt – und die braucht man: „Im letzten Jahr hatten wir die gleiche Anzahl an Ausgaben, und die gingen weg wie warme Semmeln“, sagt Lea Bernhardt, die den Gesundheitswegweiser mitgestaltet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu finden ist das Buch an verschiedenen Stellen: in manchen Apotheken, im Bürgerbüro, bei Pflegediensten – es ist kostenlos. Besonders Senioren und Seniorinnen mögen die Übersicht: „Es sind aber nicht ausschließlich alte Menschen, die die Druckversion des Wegweisers gut finden“, betont Thorsten Sütel vom Gesundheitsamt Neumünster.

Der neue Gesundheitswegweiser für Neumünster: 2023er-Version verfügbar

Der Gesundheitswegweiser wird jedes Jahr überarbeitet: Öffnungszeiten, Angebote, Arztpraxen. Ist das Buch einmal raus, können bis 2024 keine Aktualisierungen vorgenommen werden. Deshalb bietet die Stadt Neumünster den Wegweiser auch online an: "Da wird der natürlich laufend aktualisiert", so Bernhardt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gesundheitswegweiser 2023 der Stadt Neumünster ist besonders bei Senioren beliebt © Quelle: Neele Schomburg

Finanziert wird der Gesundheitswegweiser durch Anzeigen, die im Buch erscheinen – normale und Premiumanzeigen, die farblich hervorgehoben sind. Für Arztpraxen und Co. ist ein Eintrag gratis – der zweite muss bezahlt werden. Die Angebote sind nach Bereichen sortiert, etwa in hausärztliche Versorgung, Zahnmedizin oder Angebote für Menschen mit Behinderung, damit der Wegweiser übersichtlich bleibt.

Die Zukunft des Buches steht in den Sternen

Die Einträge funktionieren alle auf die gleiche Art: Name, Adresse, Kontaktdaten. Außerdem können die Einrichtungen angeben, welche Sprachen bei ihnen gesprochen werden, falls jemand kein oder wenig Deutsch spricht oder das Fachvokabular nur in einer anderen Sprache versteht. Das Bild auf dem Cover kommt von Lea Bernhardt. Auch vergangenes Jahr hatte sie das Foto gemacht – ein Schmetterling in der Natur. „Diesmal mit etwas mehr Gesundheit“, sagt sie über das Coverbild in diesem Jahr.

Lesen Sie auch

Wie die Zukunft für die gedruckte Version des Gesundheitswegweisers aussieht, ist etwas ungewiss: „Im Moment können wir die Druckerkosten noch mit den Einnahmen durch die Anzeigen decken“, so Sütel. „Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte und das nur noch ein Zuschussgeschäft ist, dann muss man mal sehen, wie es weitergeht.“ Auch deshalb seien sie den Anzeigenkunden sehr dankbar.