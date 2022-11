Der Nikolaus verschenkt Stofftiere in Neumünster

Neumünster. Der Förderverein Stadtfeuerwehrverband hat bei der Sammlung für die Ukraine neben zig Tonnen an Hilfsgütern und Kleiderspenden auch eine Menge Kuscheltiere bekommen. Die konnten im Frühjahr in den ersten Versorgungskonvois an die ukrainische Grenze aber nicht alle mit auf die Reise gehen. Nun hat der Nikolaus damit einen hübschen Plan entwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im März hatte der Stadtfeuerwehrverband die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner um Spenden gebeten. "Dabei kamen 80 Tonnen Hilfsgüter zusammen, die wir mit fünf Lkw in die ukrainische Stadt Novovolynsk gebracht haben", erinnerte der Vorsitzende Gerd-Peter Doege.

Der Zoll ließ die Geschenke aus Neumünster nicht durch

Ein Problem gab es mit Stofftieren und besonders mit Bobby-Cars, Spielen und anderen größeren Spenden: Der polnische Zoll ließ sie nicht durch. Also blieben die Dinge hier und wurden nach und nach an die Flüchtlinge abgegeben, die nach Neumünster kamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hälfte der ursprünglich rund 2000 Stofftiere ist noch da. Sie wurden von der Wäscherei Dygutsch gereinigt und getrocknet, und nun sollen sie wieder Kindern eine Freude machen. Gerd-Peter Doege und Dennis Burchardt vom Förderverein übergeben diese riesige Menge an Kuscheltieren am Dienstag an den Nikolaus.

Der holte sie persönlich im Geschäft „Schatzkiste“ des Kinderschutzbundes am Großflecken ab, packte sie in seinen Sack und will sie verschenken: Am 6. Dezember steht er zwischen 14 und 16 Uhr vor der Schatzkiste am Großflecken 47 und verteilt sie an die Kinder der Stadt. Die Kinderschutzbund-Vorsitzende Bettina Boxberger bedankte sich im Namen der Kinder und ihres Vereins.