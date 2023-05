Bahn investiert 320 Millionen Euro ins Werk Neumünster

Bahn beschäftigt 600 Menschen im Werk Neumünster

Im Werk Neumünster der Deutschen Bahn arbeiten rund 600 Menschen, davon 44 Auszubildende. Es ist damit einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Dort werden Elektro- und Verbrennungstriebwagen sowie Reisezugwagen gewartet, außerdem Großprojekte an Zügen aller Art abgewickelt. Eine weitere Kernkompetenz liegt in der Aufarbeitung von Komponenten wie Drehgestellen, Küchen- und WC-Komponenten sowie Klimaanlagen in Zügen. Um schneller und einfacher reparieren zu können, ist die Bahn in den industriellen 3D-Druck eingestiegen. In Neumünster sind dafür eigene, besonders leistungsfähige 3D-Druck-Maschinen in Betrieb. Sie produzieren Ersatzteile aus Hochleistungskunststoffen.