﻿Werk Neumünster: 450 Meter lange Halle geplant

Bahn beschäftigt 600 Menschen im Werk Neumünster

Im Werk Neumünster der Deutschen Bahn arbeiten rund 600 Menschen, davon 44 Auszubildende. Es wurde schon 1861 gegründet und ist bis heute einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Bis vor einigen Jahren hieß es „Ausbesserungswerk“. Im Werk werden die IC-Reisezugwagen und ICE-1-Mittelwagen der Deutschen Bahn, Nahverkehrswagen und elektrische Triebzüge von DB Regio sowie externer teilweise internationaler Eisenbahnunternehmen untersucht, überarbeitet und modernisiert. Auch die DB Fernverkehr AG und die DB Regio AG lassen dort die Drehgestelle und Achsen der Reisezugwagen aufarbeiten. Seit 2020 wird im Werk Neumünster auch die ICE-1-Lebensdauerverlängerung abgewickelt. Der Schwerpunkt liegt hier im Bereich der 1.-Klasse-Mittelwagen. Um schneller und einfacher reparieren zu können, ist die Bahn in den industriellen 3D-Druck eingestiegen. In Neumünster sind dafür eigene, besonders leistungsfähige 3D-Druck-Maschinen in Betrieb. Sie produzieren Ersatzteile aus Hochleistungskunststoffen. Das Werk erstreckt sich auf 105 000 Quadratmetern entlang der Kieler Straße. Auf dem Gelände befinden sich 4,55 Kilometer Gleise.