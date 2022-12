﻿Diamantene Hochzeit: Norbert und Monika Szillus aus Neumünster feiern 60 gemeinsame Ehejahre

Neumünster. Gemeinsam haben Monika und Norbert Szillus viel erlebt. Das Ehepaar aus Neumünster feiert Diamantene Hochzeit – 60 Jahre Seite an Seite. Die große Liebe sei es nicht von Anfang an gewesen: Monika Szillus hatte bei ihren Mitschülerinnen gesehen, wie sich Liebeskummer anfühlt. Das war nichts für sie, das sagte sie ihrem Norbert auch. Doch die Gefühle waren stärker, und schon bald waren die beiden verlobt. 160 Mark hatten sie damals für ihre Hochzeit, aber das war ihnen egal. Der Grund für die Eheschließung klingt ein wenig unromantisch: Sie mussten verheiratet sein, um eine Wohnung zu bekommen. Bereut haben sie die Entscheidung aber nicht eine Sekunde ihres Lebens – sie wollten schließlich sowieso für immer zusammenbleiben.

Beide wurden in der Zeit des 2. Weltkrieges geboren

Norbert Szillus wurde 1941 in Königsberg im damaligen Ostpreußen geboren. Aufgrund des Krieges flüchtete seine Mutter mit ihren fünf Kindern über viele Stationen nach Eckernförde. Dort ist Szillus aufgewachsen und liebt diese Stadt bis heute. Er hat sein Leben lang bei der Bundeswehr gearbeitet – in verschiedenen Bereichen. Er wurde viel versetzt. Immer an seiner Seite: seine Frau Monika. Sie ist 1941 in Kiel geboren. Die ersten Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie bei ihren Großeltern in Karby – nicht weit von der Schlei. Sie schwärmt von dieser Zeit, dort habe sie nichts vom Krieg gemerkt. 1947 kam sie dann nach Kiel und wuchs dort auf. Sie ist gelernte Näherin. Als sie dann Norbert Szillus heiratete, ging sie mit ihm an jeden Standort – und fand ebenfalls eine Anstellung bei der Bundeswehr. Sie kleidete beispielsweise Soldaten ein. Sie hat es schon immer geliebt, Fahrrad zu fahren. Und tut das auch heute noch – mit 81 Jahren. „Ich liebe erst meinen Mann und dann mein Fahrrad“, sagt sie.

Beim Tanz in den Mai lernten die beiden sich kennen

In der schicksalhaften Nacht tanzten beide in den Mai im Lokal „Brunos Lust“. Er forderte sie zum Tanz auf. Laut Norbert Szillus habe es äußerlich nicht gleich gefunkt. Aber da war irgendwie so ein Gefühl im Herzen. Um 12 Uhr sollte sie zu Hause sein. Zu fünft in einem kleinen Goggo fuhren sie Monika Szillus nach Hause, damit diese noch länger bleiben konnte. Sie verabredeten sich für den Tag darauf um 10 Uhr. Von da an fuhr Norbert Szillus, so oft es ging, zu seiner Monika nach Kiel. Schon bald wusste das Paar, das es nicht mehr ohne einander kann. Sie verlobten sich und heirateten schließlich am 7. Dezember 1962 in Kiel-Ellerbek. Viel Geld hatten sie nicht; aber feiern konnten die beiden schon immer gut zusammen.

60 Jahre Ehe: Gemeinsame Interessen sind wichtig

An die Feiern erinnert sich Monika Szillus gerne zurück; die Freunde waren beiden Ehepartnern immer schon sehr wichtig. Während die Männer gearbeitet haben, traf die 81-Jährige sich immer mit den anderen Soldaten-Frauen. Schon bald bildeten sie ein eingeschworenes Team. Auch heute noch treffen sie sich regelmäßig. Auch Norbert Szillus ist ein geselliger Mensch. Er spielte Fußball, kegelte gerne, und im Urlaub wurde auch mal gesurft. Die beiden Eheleute liebten das Reisen und sind viel herumgekommen. Begeistert erinnern sie sich an ihre Urlaube, etwa in den USA oder auf Korsika. Eigene Kinder haben sie nicht, aber das ist nicht schlimm – sie haben viele Nichten, Neffen und Patenkinder.

Man merkt Monika und Norbert Szillus an, dass sie miteinander sehr zufrieden waren und sind. Man hat das Gefühl, dass sie die Frage, ob sie noch verliebt sind, fast unverschämt finden: „Na, klar!“, antworten beide sofort, „immer“. Ihrer Meinung nach gehört zu einer guten Ehe auf jeden Fall Rücksicht. „Man muss sich gegenseitig vertrauen, einander auf Augenhöhe begegnen“, betont Norbert Szillus. „Und kuscheln ist wichtig“ – da sind beide sich einig.