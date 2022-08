﻿Die Gilden in Neumünster feiern gemeinsam ihren 444. Geburtstag

Jacoby-Gilde ist vermutlich älter als bekannt

Die Jacoby-Bürgergilde Neumünster (mit den grünen Mützen) und die Bürgergilde Neumünster (die „Witten Büxen“) nennen sich Schwestergilden. Sie treten häufig gemeinsam auf und kennen keine Konkurrenz untereinander. Darum feiern sie jetzt auch gemeinsam ihre 444. Geburtstage. Die Bürgergilde wurde auch nachweislich vor 444 Jahren gegründet, also 1578. Die Jacoby-Gilde dagegen hat in ihrem Archiv noch eine wörtliche Abschrift einer alten Gilderolle von 1647. Und die nimmt Bezug auf eine andere Gilderolle von 1567. Das ist mehr als ein Hinweis darauf, dass die Jacoby mindestens elf Jahre älter ist. Alle historischen Unterlagen der Jacoby-Gilde sind allerdings am 7. April 1945 bei einem Bombentreffer vernichtet worden – obwohl sie vermeintlich sicher im Tresor der Westbank am Großflecken lagen.