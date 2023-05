﻿Diese Vereine profitieren vom Neumünsteraner Adventskalender

Neumünster. Es hat ungewöhnlich lange gedauert, aber am Ende hatten die Mitglieder der Serviceclubs Lions Neumünster-Holsten und Inner Wheel Neumünster wieder alle 7000 Adventskalender verkauft. So konnten die beiden Clubs jetzt wieder sehr viel Geld an gemeinnützige Organisationen spenden.

„Wir hatten es im vergangenen Herbst etwas schwerer als üblich, die Kalender zu verkaufen. Eine Erklärung haben wir dafür noch nicht“, sagte die Lions-Präsidentin Maren von Dollen bei der Übergabe der Spenden. Zum 18. Mal hatten die Clubs den Kalender organisiert und verkauft. Es ist eine Erfolgsgeschichte: In all den Jahren kamen damit 420 000 Euro an Spendengeldern zusammen.

2021 gab es die Rekordsumme von 32 800 Euro, die wurde diesmal knapp verfehlt – am Ende waren es 32 400 Euro. „Aber auch darauf sind wir richtig stolz“, sagte die Inner-Wheel-Präsidentin Anja Lembke. Ihr Club hat seinen Anteil des Erlöses auf mehrere Vereine und Verbände aufgeteilt und möchte, ebenso wie die Lions, keine Einzelsummen nennen.

Ein neuer Bus für den Kinderschutzbund Neumünster

Jeweils etwas größere Beträge bekommen von Inner Wheel die Niederdeutsche Bühne Neumünster (NBN) und der Kinderschutzbund Neumünster. „Wir brauchen dringend einen neuen Kleinbus, damit wir die Kinder zu Veranstaltungen fahren können. Das alte Fahrzeug hat nach mehr als 450 000 Kilometern endgültig den Geist aufgegeben“, sagte die Vorsitzende Bettina Boxberger und zeigte sich sehr dankbar über die Unterstützung.

Das gilt auch für Norbert Spilok von der NBN. „Wir sind gerade mal wieder richtig klamm, und da kommt diese Hilfe wie gerufen. Wir müssen in unsere Küche investieren, und auch die Folgen des Brandes in unserem Theater sind noch nicht ausgestanden“, sagte Spilok.

Kinder aus Neumünster fahren zur Gymnastrada

Die Lions Neumünster-Holsten teilen ihren Anteil des Erlöses auch auf, hatten aber zwei Vertreter von Vereinen eingeladen, die eine größere Summe erhalten. So können die „Roten Hosen“ des SC Gut Heil Neumünster nun zur Welt-Gymnastrada nach Amsterdam fahren. „Der Eigenanteil beträgt 900 Euro, und das können sich nicht alle Eltern leisten. Dank dieser Hilfe können nun wirklich alle 64 Sportlerinnen und Sportler mit“, sagte Ute Freund von der Turngruppe Rote Hosen.

Eine größere Spende geht nach Bad Segeberg an das Ambulante Kinderhospiz Die Muschel. Die Koordinatorin Ute Drefke zeigte sich dankbar und immer noch überrascht. „Dass wir etwas von dem Erlös bekommen, ist wirklich eine tolle Sache. Wir sind fast ausschließlich auf Spenden angewiesen und betreuen derzeit 30 Familien mit sehr kranken Kindern oder auch Elternteilen“, sagte Ute Drefke.