﻿Das Ehrenamt hat jetzt ein Zuhause in Neumünster

Neumünster. Als im November 2021 der Grundstein für das künftige Ehrenamtszentrum gelegt wurde, war man beim Deutschen Roten Kreuz Neumünster (DRK) noch von rund drei Millionen Euro Baukosten ausgegangen – geworden sind es am Ende fast vier Millionen. Die ehrenamtlichen Rotkreuzler können heilfroh sein, dass das Haus an der Bachstraße jetzt fertig ist (und am 17. März 2023 eingeweiht wurde), denn bei den Baukosten und Zinsen von heute wäre das Projekt wohl nicht mehr gestartet worden.

Die Bereitschaft, die Sanitäter, die Jugendlichen vom Jugendrotkreuz und alle anderen ehrenamtlichen Helfer des DRK sind jetzt nicht mehr über das ganze Stadtgebiet von Neumünster verstreut; sie müssen sich nicht mehr in zugigen Fahrzeughallen hinter mobilen Wänden für den Einsatz umziehen.

Das Ehrenamtszentrum an der Bachstraße ist fertig bis auf die Außenanlagen. © Quelle: Thorsten Geil

Der zweigeschossige Bau wurde auf einem 5500 Quadratmeter großen Grundstück in der direkten Nachbarschaft des Gefahrenabwehrzentrums und der Berufsfeuerwehr errichtet. „Die Lage ist wirklich perfekt“, sagte Bereitschaftsleiter Oliver Hushahn, der schon vor vielen Jahren von einem eigenen Haus für seine Leute träumte. „Ich dachte immer, wir sollten uns etwas mieten oder könnten allenfalls ein Containerdorf errichten. Aber dann sagte unsere Präsidentin Carén Krebs: ,Ne, das bauen wir selber und zwar vernünftig’“, sagte Hushahn lachend.

Die Helferinnen und Helfer des DRK haben hier jetzt Schulungs- und Sanitärräume, Werkstatt, Wäscherei, Materiallager, Büros, einen gemütlichen Aufenthaltsraum und eine Halle für ihre vier Fahrzeuge. In einer professionellen Küche wird künftig die Verpflegung gekocht, wenn Feuerwehr und Katastrophenschutz bei großen Lagen am Einsatzort versorgt werden müssen.

DRK-Präsident Geerdts: „Das war ganz schön mutig, so viel Geld in die Hand zu nehmen“

Präsidentin Carén Krebs sagte bei der Einweihung, sie sei glücklich und stolz auf das neue Gebäude an der Bachstraße. „Wir wollten und mussten unsere Ehrenamtlichen endlich zeitgemäß unterbringen. Das ist uns jetzt gelungen“, sagte sie.

Der DRK-Präsident von Schleswig-Holstein, Torsten Geerdts, nannte das Gebäude „beispielgebend für ganz Schleswig-Holstein“ und lobte das Neumünsteraner Präsidium: „Das war ganz schön mutig, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Aber es war richtig und hat sich gelohnt.“

Die Neumünsteraner DRK-Leute sind stolz darauf, das Projekt ohne Zuschüsse realisiert zu haben. Der Kreisverband ist finanziell gut aufgestellt, unter anderem durch die Einnahmen aus der Flüchtlingsbetreuung. Auch mit dem Corona-Testzentrum hat das DRK viel Geld verdient.

Das Ehrenamtszentrum ist auch für andere Vereine offen. Auch Treffen, Fortbildungen, Weihnachtsfeiern oder auch Sitzungen des Stadtteilbeirats Böcklersiedlung-Bugenhagen sollen hier stattfinden.

Am Sonnabend, 18. März 2023, findet ein Tag der offenen Tür an der Bachstraße 36 in Neumünster statt: Von 10 bis 16 Uhr bietet das DRK Besichtigungen an und Aktionen zum Mitmachen. Kaffee, Kuchen und Kartoffelsuppe sind auch im Angebot.