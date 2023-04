﻿Dessous-Party auf der niederdeutschen Theaterbühne in Neumünster

Thea Freese ist neue Leiterin

VHS Bordesholm-Wattenbek: So zahlen Kursteilnehmer 2023 nur die Hälfte

Die Volkshochschule Bordesholm-Wattenbek hat seit Februar eine neue Leiterin. Die findet es bemerkenswert, dass in Bhutan das Bruttonationalglück eine große Rolle spielt. Durch ein attraktives Kursprogramm will die Neue etwas zum „Bruttolokalglück“ in der Region Bordesholm beisteuern.