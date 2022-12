﻿Ein Kontrabass für die Musikschule Neumünster

Die Musikszene in Neumünster hält zusammen: Der Jazz-Club Neumünster hat der Musikschule einen edlen Kontrabass für 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Er soll den Schülerinnen und Schülern, aber auch anderen Musikern beim Üben und bei Konzerten helfen. Davon wiederum werden dann auch die Jazzer profitieren.

Neumünster. Stefan Back, Leiter der Musikschule, und John Hughes, Musiklehrer für Kontrabass an der Musikschule Neumünster, waren begeistert über dieses Geschenk: Der Jazz-Club hat der Schule einen Kontrabass übergeben. Das Instrument wird der Musikschule für Unterrichtszwecke zur Verfügung gestellt. Es hat einen Wert von 5000 Euro.

Der Jazz-Club hatte im Juni 2021 die Auszeichnung "Applaus" erhalten, verliehen für ein kulturell herausragendes Livemusikprogramm in den Jahren 2019 und 2020. Das Preisgeld betrug stolze 10 000 Euro.

Musiker und Band dürfen den Kontrabass auch nutzen

Nun wurde für die Hälfte des Geldes ein Kontrabass gekauft. Neben den Musikschülern wird er auch Musikern zur Verfügung gestellt, die in Neumünster ein Konzert geben und jetzt einen mühsamen Transport ihres großen Instruments vermeiden können. Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist somit möglich. Nun können Musiker von weit her für Auftritte in Neumünster das Auto stehen lassen und umweltverträglicher den Weg zum Auftritt antreten.

2012 hatte der Jazz-Club Neumünster schon einmal einen Preis bekommen und damals ein Schlagzeug und einen Bassverstärker gekauft. Da auch ein Klavier zum Klubeigentum zählt, ist es inzwischen möglich, die Musiker in der Stadt mit hochwertigen Instrumenten zu versorgen.

Auch das Kulturbüro Neumünster darf die Instrumente nutzen

Wie der Clubvorsitzende Ralf Johannsen erklärte, können natürlich auch andere Kulturvereine oder aber auch das Kulturbüro der Stadt für Veranstaltungen auf diese Instrumente zugreifen. Auch der 2. Vorsitzende Uwe Schmidt machte deutlich, dass diese Art der Preise natürlich dem Club und seiner Umgebung guttun.

So hat der Club auch schon an die Musikbücherei Geld zur Anschaffung von Noten vergeben, damit Schüler und Schulen Kosten sparen können und mehr Menschen sich selbst an der Kultur der Stadt beteiligen können. Der Jazz-Club hat einen Teil des Preisgeldes auch dafür ausgegeben, um Flyer und Aussteller zu gestalten, hat einen Beitrag zu einer Verstärkeranlage für die Musikschule geleistet und ein Konzert damit (mit)finanziert.