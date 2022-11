﻿Einbrecher in Neumünster wurden im Haus überrascht

Die Polizei Neumünster sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Gadeland. Unbekannte Täter waren am frühen Montagabend in ein Haus eingestiegen, wurden aber überrascht und flüchteten ohne Beute.

