﻿Adventliche Woche mit Herz in der Holsten-Galerie Neumünster

Neumünster. Eine besondere Woche in der Adventszeit findet vom 5. bis 10. Dezember in der Holsten-Galerie statt. Kirchengemeinden und Kooperationspartner gestalten ein wechselndes Programm in einem leerstehenden Shop in dem Einkaufszentrum.

Am Montag, 5. Dezember, wird die Friedensinitiative zusammen mit Menschen der Anscharkirchengemeinde von 16 bis 18 Uhr ein "Friedenscafé" anbieten. Dort können Menschen Kaffee trinken, Kekse essen und miteinander über Frieden reden.

Am 6. Dezember steht in Neumünster natürlich der Nikolaus im Mittelpunkt

Am 6. Dezember wird die katholische Pfarrei Seliger Eduard Müller den Heiligen Nikolaus in den Mittelpunkt stellen. Wer der Heilige war und was er seinerzeit getan hat, das können Große und Kleine zwischen 10 und 16 Uhr erfahren. Mit unterschiedlichen Stationen, die zum Anschauen, Berühren oder Basteln einladen, werden Kinder und Erwachsene zu echten Nikolaus-Experten.

Am 7. Dezember wird von 14 bis 17 Uhr das Diakonische Werk Altholstein mit ihrer Kita-Abteilung und der Kindertagespflegevermittlung in der Holsten-Galerie sein. Am 8. Dezember ist vormittags der Kinderschutzbund vor Ort, und von 14 bis 17 Uhr stellt der Second-Hand-Laden „Lieblingsstücke“ der Diakonie Altholstein dort Beispiele für nachhaltige Geschenkverpackungen vor. Um 18 Uhr gibt es Posaunenmusik unter der Leitung des Kantors der Anschargemeinde, Sven Thomas Haase.

Pastorin Mirjam Kull spricht in Neumünster über Gott und die Welt

Am 9. Dezember wird Pastorin Mirjam Kull von der Anscharkirche Neumünster im Shop sein, um mit Menschen über Gott und die Welt zu reden. Von 16 bis 19 Uhr wird es Harfenmusik von Dr. Florian Wagner und Texte von Lothar May geben.

Am Sonnabend, 10. Dezember, gibt es von 9 bis 11 Uhr weihnachtliche Texte von Jaqueline Al Achkar und Informationen rund um die Weihnachtszeit aus der Anschargemeinde. Das Jugendwerk des Kirchenkreises Altholstein lädt von 12 bis 17 Uhr ein zur Bastelaktion für Kinder, zu Weihnachtsgeschichten mit „Oma Meumel“, einer Weihnachtsfotoaktion und zu warmen, alkoholfreien Getränken.

Beteiligung an der Aktion „Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“

„Es ist eine adventliche Woche mit Herz. Wir möchten die Menschen in der Adventszeit berühren und weihnachtlich einstimmen“, sagt Pastorin Mirjam Kull.

Die Holsten-Galerie beteiligt sich in diesem Advent auch an der Aktion „Keine Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“. Als neue Partner der Kinderschutz-Initiative des Vereins „Appen musiziert“ weist die Galerie unter anderem beim liebevollen und kostenlosen Verpacken von Weihnachtsgeschenken auf die Not von betroffenen Kindern hin.

Dabei werden auch Spenden für wichtige Therapiemaßnahmen gesammelt, wie die Galerie mitteilte. Centermanager Christian Langsdorff: „Wir wollen dieser guten Initiative noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen und glauben, dass auch viele unserer Kunden gerne für diesen guten Zweck spenden.“ Damit werden Hilfsprojekte in Neumünster unterstützt, betonte Langsdorff.