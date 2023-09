﻿Einfelder See Neumünster: Vermisster tot – warum starb der junge Mann?

Neumünster. Der Tod eines Mannes, der am Wochenende mit einem Kanu auf dem Einfelder See in Neumünster kenterte und starb, wird die Ermittler noch einige Zeit beschäftigen. Etliche Fragen, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sind noch offen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 25-jährige, aus Afghanistan stammende Mann ertrunken.

War er Nichtschwimmer? „Der Mann konnte auf jeden Fall nur sehr schlecht schwimmen“, erklärte Polizeisprecher Sönke Petersen auf Nachfrage. Eine Schwimmweste trug er bei seinem Ausflug auf dem Einfelder See mit dem Kanu nicht.

Warum hat er sich das Kanu geschnappt?

Warum er sich das Kanu, das laut Petersen dem Kanuclub Neumünster gehört, unerlaubt geschnappt hat und auf den Einfelder See aufgebrochen ist, sei unklar. Er soll am Sonnabendabend bei Einbruch der Dunkelheit mitten auf dem Einfelder See laut Zeugenaussagen gekentert sein und noch nach Hilfe gerufen haben.

Das Boot sowie persönliche Gegenstände des Mannes konnten noch am selben Abend sichergestellt werden. Keine 24 Stunden später wurde der Vermisste aus dem Einfelder See in Neumünster tot geborgen – in dem Bereich, in dem er auch zuletzt gesehen wurde.

Einfelder See Neumünster: Ertrunkener war polizeibekannt

„Der Mann ist polizeibekannt und hatte keinen festen Wohnsitz. Zuletzt lebte er in der Obdachlosenunterkunft“, sagte Petersen. Ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden habe, müsse die Obduktion ergeben.

Dass die Suche so schnell beendet werden konnte, lag auch an dem Spezialgerät für die Personensuche im Wasser, mit dem die Freiwillige Feuerwehr Molfsee die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Neumünster und der Freiwilligen Wehr Einfeld unterstützt hatte. Durch ein Sonargerät konnte der Mann genau lokalisiert werden. Die Taucher des ASB aus Kiel hatten so nur einen kleinen Radius abzusuchen.

Die Einsatzkräfte aus Neumünster lobten die Unterwasserdrohne und das Sonar. „Das ist natürlich aber auch eine Kostenfrage und die Kräfte müssen speziell dafür ausgebildet werden“, sagte Einsatzeiter Thomas Römer nach der Suche. Die Anschaffungskosten von Drohne und Sonar liegen laut Feuerwehr Molfsee bei rund 13 000 Euro.

Durch die sehr hohe Auflösung des Sonars können Gegenstände und Strukturen bis zu einer Größe von acht Zentimetern angezeigt werden. Bei der Suche werden spezielle Muster abgefahren, um Verdachtspunkte ausmachen zu können.

