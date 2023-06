Entwarnung nach Spar-Appell aus Bornhöved: Neumünster hat ausreichend Wasser

Neumünster. Diese Nachricht hat viele erschreckt: In der Gemeinde Bornhöved (Kreis Plön) wurde am Wochenende ein extrem starker Wasserverbrauch registriert. Die Gemeinde nutzte sogar die Warn-App Nina, um zum Wassersparen aufzurufen, die Feuerwehren warnten mit Lautsprecherdurchsagen. Grund: Im Wasserwerk Bornhöved waren die Wasserpegel gesunken. In Neumünster, nur gut 15 Kilometer entfernt, ist die Situation aber entspannt.

„Das Problem aus Bornhöved haben wir in Neumünster und dem Umland nicht, es gibt keinen Grund zur Sorge. Bei dem über Jahrzehnte gebildeten Mittelwert ist keine Tendenz zu einem abnehmenden Grundwasserspiegel zu erkennen“, sagte Saskia Ullrich, Pressesprecherin der Stadtwerke Neumünster (SWN), auf Anfrage. Ein Versorgungsmangel aufgrund von Trockenheit sei für die Region Neumünster „absolut kein Thema“.

Neumünsters Trinkwasser kommt aus bis zu 120 Metern Tiefe

In einer Messstelle am Wasserwerk Neumünster im Stadtteil Tungendorf liegt der Grundwasserpegel zurzeit etwa zehn Zentimeter tiefer als zur gleichen Zeit im Jahr 2022, aber immer noch fast 20 Zentimeter höher als beispielsweise im Mai 2017.

Die SWN beliefern in Neumünster und einigen Umlandgemeinden etwa 40 400 Haushalte mit Trinkwasser. Es wird aus insgesamt elf Brunnen gefördert – aus einer Tiefe von bis zu 120 Metern.

Auch hinsichtlich der Versorgungsleistung bestehen nach Aussage der SWN keinerlei Einschränkungen. Laut der „Wasserrechtlichen Bewilligung“ dürften die SWN bis zu neun Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr fördern; im vergangenen Jahr waren es aber nur 6,3 Millionen. Auch die maximalen Tagesabgaben werden nicht annähernd erreicht.

In Bornhöved wird weiter nach der Ursache der sinkenden Pegel gefahndet. Möglicherweise liegt es schlicht am hohen Verbrauch: Ein großer Discounter hat dort gerade große Swimmingpools verkauft, die vielleicht alle gleichzeitig am Wochenende befüllt wurden. Wegen der Trockenheit wässern vielleicht auch viele Menschen einfach nur ihren Garten.

