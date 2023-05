﻿Was E-Bike-Fahrer in Neumünster lernen können

E-Bike oder Pedelec – wo ist der Unterschied?

Was ist ein E-Bike, was ein Pedelec? Die Begriffe stehen für unterschiedliche Arten von Fahrrädern mit Motor, aber die allermeisten dieser Fahrzeuge auf unseren Radwegen sind eigentlich Pedelecs. Das ist nämlich per Definition ein „unterstützendes Elektrofahrrad“, das mit Muskelkraft angetrieben wird und vom eingebauten Motor unterstützt wird. Man benötigt weder Führerschein noch Prüfbescheinigung oder Versicherungskennzeichen, es gibt kein Mindestalter und keine Helmpflicht. Ein E-Bike dagegen wird allein durch den elektrischen Motor (ohne Tretunterstützung) angetrieben. In der Regel handelt es sich laut ADAC bei diesen E-Bikes rechtlich um Mofas, bei denen ein Helm für Krafträder und ein Versicherungskennzeichen Pflicht sind. Außerorts dürfen Radwege genutzt werden, aber in Ortschaften nur, wenn das durch Zusatzzeichen erlaubt ist.