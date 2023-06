﻿ Das sollten Sie über die Holstenköste in Neumünster wissen

Neumünster. Die Innenstadt von Neumünster wird traditionell am zweiten Juni-Wochenende zu einer großen Feiermeile. Hier sind die wichtigsten Fakten zum großen Stadtfest Holstenköste.

Wann findet die Holstenköste 2023 in Neumünster statt?

Das große Stadtfest läuft von Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. Juni. Öffnungszeiten: Donnerstag 16 bis 23 Uhr, Ausschank bis 24 Uhr. Freitag 14 bis 1 Uhr, Ausschank bis 2 Uhr. Sonnabend 12 bis 1 Uhr, Ausschank bis 2 Uhr. Sonntag 10 bis 18 Uhr, Ausschank bis 19 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt auf der Holstenköste 2023 ist wie immer frei.

Wo kann ich zur Holstenköste in Neumünster parken?

Im Kern der Innenstadt sieht es schlecht aus. Auf dem Waschpohl und den umliegenden Straßen könnte es klappen; in den Parkhäusern (Holsten-Galerie, City-Parkhaus) wird man aber voraussichtlich immer sein Auto los. Es gibt ein Online-Parksystem.

Werden Straßen gesperrt?

Am Mittwoch, 7. Juni, wird es bereits die ersten Straßensperrungen geben. Der Großflecken in Höhe Rathaus sowie der Kuhberg zwischen Kieler Straße und Gänsemarkt, die Straße Am Teich ab der Kreuzung Kleinflecken/ Bahnhofstraße und die Christianstraße ab Am Alten Kirchhof sind ab 7. Juni zu. Der Radweg auf dem Großflecken wird bereits am 6. Juni um 9 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz C & A und ehemals Karstadt kann am Mittwoch nur aus Richtung Süden erfolgen. Der Rathaus-Parkplatz ist bereits zu. Aufgrund des Wochenmarktes und des Holstenköstenlaufes wird der Kleinflecken am Freitag, 9. Juni, ebenfalls gesperrt.

Was sind die musikalischen Highlights der Holstenköste 2023?

Sieben Bühnen stehen in Neumünster auf dem Stadtfest. Wie immer gibt es Livemusik auf dem Großflecken, auf der Gänsemarkt-Kreuzung, auf der Klosterinsel, im Rathaus-Innenhof, im Fürsthof, auf der Jungen Bühne in den Teichuferanlagen – und auch die Bühne im Gerisch-Park ist (am Freitag und Sonnabend) am Start. Auf der Gänsemarkt-Bühne spielen die Lokalmatadoren „The Butlers“ am Donnerstagabend, die Kultband Boerney und die Tritops am Freitagabend. Nach vielen Jahren gibt es aber keine bayerische Ecke mehr auf der Köste, denn auf der Klosterinsel ist in diesem Jahr eher Schlager angesagt. Am Sonnabend um 18 Uhr tritt Dilara (“Deutschland sucht den Superstar“) im Rathaus-Innenhof auf.

Was gibt es noch?

Der Großflecken ist eine große Meile mit Essen, Trinken und Unterhaltung. Am Freitagabend startet der Holstenköstenlauf, am Sonnabend der ALS-Cup in Rencks Park, am Sonntag die Oldtimerrallye und vieles mehr. Ein ökumenischer Gottesdienst ist am Sonntag um 10 Uhr auf dem Großflecken.

Findet auch wieder der große Holstenkösten-Flohmarkt statt?

Ja, traditionell am Sonntag der Köste. An dem kostenlosen Flohmarkt am 11. Juni können sich aber nur Privatpersonen beteiligen. Das Gelände ist begrenzt auf die Veranstaltungsfläche der Holstenköste vom Rathaus bis zum Kuhberg/Kieler Straße. Die Stände dürfen erst von 4 Uhr morgens an aufgebaut werden.

Was ist das Highlight für Kinder?

Die Kindermeile in den Teichuferanlagen findet Freitag und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr statt.

Wo finde ich das Programm zur Holstenköste online?

Das gesamte Programm gibt es unter www.koeste.de.

KN