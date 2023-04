Die Messe Nordpferd auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster hat begonnen. Für Reiterinnen und Pferdefreunde gibt es dort noch bis zum Sonntag sehr viel zu sehen, zu hören, anzufassen und zu kaufen. Hier sind die wichtigsten Fakten.

Messe in Neumünster: Das sollten Sie über die Nordpferd wissen

Neumünster. Die Messe Nordpferd in Neumünster hat nach vier Jahren Pause wieder begonnen. Drei Tage lang werden alle Holstenhallen gefüllt sein – das war bereits am Freitagvormittag deutlich zu sehen. Hier die wichtigsten Fakten zu der Messe.

Wann findet die Nordpferd 2023 in Neumünster statt?

Die Messe Nordpferd 2023 in den Holstenhallen, Justus-von-Liebig-Straße 2-4, 24537 Neumünster, findet von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. April, statt. Die Öffnungszeiten: Freitag und Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Was kostet der Eintritt auf der Nordpferd-Messe?

Erwachsene zahlen 12 Euro, Jugendliche bis 15 Jahre 8 Euro, Kinder bis sechs Jahre sind kostenfrei. Gruppen ab zehn Personen bekommen zehn Prozent Rabatt. Für die Abendshow „Secrets – Jagd nach dem Phantom“ braucht man extra Karten: Sitzplätze kosten 29 bis 55 Euro, Stehplätze 19 Euro. Der Vorverkauf läuft unter www.nordpferd.de oder unter Tel. 069-902 839 86. Am Freitag- und Sonnabendabend gibt es eine Abendkasse, für die Sonnabend-Show gibt es nur noch eine Handvoll Restkarten.

Die Hallen mit den Verkaufsständen auf der Nordpferd sind schon am Freitag brechend voll. © Quelle: Thorsten Geil

Wo kann ich parken auf der Nordpferd in Neumünster?

Parkplätze gibt es auf dem Gelände der Holstenhallen, Justus-von-Liebig-Straße 2-4 in Neumünster (A7-Abfahrt Neumünster-Nord). Die Parkgebühr beträgt vier Euro (inklusive Versicherung für das stehende Fahrzeug).

Was gibt es zu sehen auf der Messe Nordpferd 2023?

Das Angebot ist riesengroß. Es gibt ein umfangreiches Tagesprogramm, zwei Seminarreihen und komplett gefüllte Hallen mit 220 Ausstellern aus der Welt des Pferdesports. Alle wichtigen Branchen sind vertreten – von Futtermitteln und Fahrzeugen bis hin zu Bekleidung und allen Arten von Zubehör. Im Trend liegen Nachhaltigkeit und natürliches Futter. In der Showhalle und im Balios-Ring sind den ganzen Tag Pferde zu sehen: Quadrillen und Einzelreiter, Barockreiterei, Freiheitsdressuren, viele Rassen vom Pony bis zum Kaltblüter, Kutschen, Dressur und vieles mehr. Reitlehrerinnen zeigen dem Publikum ihre Tricks und Kniffe.

Werden in Neumünster auch Seminare angeboten?

Ja, es gibt viele Seminare. Gesunde Fütterung und alternative Heilmethoden sind ein Schwerpunkt, außerdem geht es um Versicherungen, Servicescheckheft für Pferde, Brandschutz im Stall, Stressmanagement, Fotografieren, Reiten von Pferd mit Hund und einige weitere Themen.

Sind Hunde auf der Nordpferd erlaubt?

Ja, Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden. Der Halter muss beim Einlass den Impfpass vorzeigen können. Der Hund muss gegen Tollwut geimpft sein.

Stute und Fohlen werben auf der Nordpferd für Reiterferien. © Quelle: Thorsten Geil

Findet wieder eine Abendshow in Neumünster statt?

Ja, als echtes Highlight gibt es die große Abendshow „Secrets – Jagd nach dem Phantom“ am 21. und 22. April um 19.30 Uhr in der großen Holstenhalle. Nach Aussage des Veranstalters ist es das europaweit einzige durchinszenierte Pferdetheater. Zwölf Schaubilder, tolle Musik, schönes Licht und viele, viele Pferde sind im Programm. Gesangsstars wie Jennifer Hans aus Neumünster und Archippe Benjamin Mo, beide bekannt aus der Fernsehsendung „Voice of Germany“, treten auf. Auch eine Akrobatiknummer haben die Veranstalter eingebaut.

Ist die nächste Nordpferd erst wieder 2025?

Nein, die Nordpferd kommt künftig jedes Jahr in die Holstenhallen von Neumünster. Von dem Zweijahres-Rhythmus hat sich der Veranstalter, die Firma Messe & Marketing aus Friedrichstadt, gerade verabschiedet. Der Grund: Die Messe Hansepferd, die sonst in den geraden Jahren in Hamburg stattfand, gibt es nicht mehr. Darum kommt die Nordpferd schon vom 12. bis 14. April 2024 erneut nach Neumünster.