Feier in Neumünster: Landfrauenverband besteht seit 75 Jahren

Früher haben sich die Landfrauen zum Kaffee getroffen und geplaudert. Heute hat der Nachwuchs neue Ideen. Jetzt feierte der Landfrauenverband sein 75-jähriges Bestehen in den Holstenhallen in Neumünster.

Neumünster.„Früher haben sie sich zum Kaffeetrinken getroffen, jetzt gibt es einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Kind“, beschreibt Sandra Röschmann den Wandel in ihrer Organisation. Röschmann ist 32 und schon seit zehn Jahren in ihrem Ortsverein aktiv, aber trotzdem: „Ich bin leider das Küken.“ Bei den Landfrauen liegt sie unter dem Altersdurchschnitt.

Stolz trägt die Frau aus Brammer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ihr T-Shirt mit der Aufschrift: „Junge LandFrauen“. Seit 2018 existiert diese Sparte des Verbands. Röschmann registriert in den vergangenen Jahren diverse Veränderungen in ihrem Ortsverein. Verabredungen werden per Chatgruppe getroffen, der Vorstand arbeitet als Team.