﻿FEK Neumünster operiert noch präziser mit einem Roboter

Am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster helfen den Chirurgen jetzt vier künstliche Arme beim Operieren. Dort wurde ein robotergestütztes Operationssystem angeschafft. Ministerpräsident Daniel Günther überzeugte sich persönlich davon.

Neumünster. Mit der Anschaffung eines robotergestützten Operationssystems setzt das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) jetzt auf ein sehr innovatives System. Für den Einsatz in vier Abteilungen wurde ein OP-Roboter angeschafft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Schleswig-Holstein ist das FEK das einzige nicht-universitäre Krankenhaus, das diese Roboterchirurgie in der Bauch- und Lungenchirurgie, der Urologie und der Frauenheilkunde einsetzt. Das Land hatte 1,8 Millionen Euro für die Anschaffung zur Verfügung gestellt, und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sah sich das System jetzt in voller Schutzkleidung im OP an – und zeigte sich beeindruckt.

Chefarzt: „Von allein macht der Roboter gar nichts“

Mit dem neuen System bewegt man sich im FEK jetzt nach Aussagen von Chirurgie-Chefarzt Dr. Nicolas Schwarz „auf dem höchsten Niveau der operativer Technikmöglichkeiten. Wir können auf engstem Raum sehr präzise arbeiten. Die Behandlungsergebnisse sind absolut herausragend“, sagte er begeistert. Er hat damit bereits unter anderem eine Gallenblase entfernt und zwei Menschen am Dickdarm operiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Besonders im Bauchraum, der Urologie, in der Lunge und in der Gynäkologie wird die neue Technik eingesetzt, auch und gerade bei Krebs-Patienten. Es ist eine Weiterentwicklung der minimalinvasiven Chirurgie, also der so genannten „Schlüsselloch-Technik“, bei der nur minimale Schnitte im Körper des Patienten gesetzt werden.

Obwohl nun ein Roboter mit vier Armen mit im OP ist, behält der Operateur immer die volle Kontrolle, betont der Chefarzt: „Das ist ein Assistent, kein selbstständig handelnder Roboter. Er wird vom Operateur gelenkt, von allein macht er gar nichts.“