﻿FEK Neumünster verbessert Schlaganfall-Hilfe immer weiter

So erkennt man einen Schlaganfall

Ein Mensch mit einem Schlaganfall muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht werden (am besten mit einer speziellen Abteilung, einer Stroke Unit). Dabei zählt jede Minute. „Im Zweifel rufen Sie 112 an, lieber einmal mehr als einmal zu wenig“, sagt FEK-Chefarzt Prof. Dr. Christian Hansen. Aber wie erkennt man, dass man selbst oder eine andere Person einen Schlaganfall hat? Eine Formel zum Merken lautet: „Gib Gas!“ G wie hängende Gesichtshälfte (oder Mundwinkel), A wie Arme lassen sich nicht mehr heben, S wie gestörte Sprache – dann heißt es: Gas geben und 112 anrufen. Manche Betroffene sehen auch Doppelbilder, andere haben starke Taubheitsgefühle, verstehen Gesprochenes nicht mehr, haben Lähmungserscheinungen oder können nicht mehr gehen, haben Schwindel. Gefährlich: Die Symptome sind meistens schmerzlos, aber es gibt auch Fälle mit plötzlichem, sehr starkem Kopfschmerz.