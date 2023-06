﻿Ferienleseclub: Bücher lesen und gewinnen in Neumünster

Neumünster. Für alle Neumünsteraner Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 7 gibt es in den großen Ferien wieder die Aktion Ferienleseclub (FLC). Es gilt, mindestens ein Buch in den Sommerferien zu lesen, Fragen zu beantworten und Stempel zu sammeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der FLC ist ein Leseförderprojekt, das während der Sommerferien in rund 50 schleswig-holsteinischen Bibliotheken stattfindet. Der FLC motiviert die Kinder und Jugendlichen zum Lesen und belohnt sie für jedes durchgelesene Buch. „Und wer gerne liest, liest viel. Clubmitglieder lesen gern – und zwar das, was ihnen am besten gefällt. Sie schaffen damit die Basis für erfolgreiches, lebensbegleitendes Lernen und erwerben eine gute Qualifikation für die berufliche Zukunft“, sagt Angelika Rust von der Bücherei.

Für fleißige Leserinnen und Leser gibt es Urkunden in Neumünster

Das Logbuch mit den gesammelten Stempeln können die Kinder nach den Ferien abgeben, dann gibt es auch Urkunden für die Fleißigsten in Gold, Silber oder Bronze. Eine Party und eine Tombola sind auch geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In diesem Jahr gibt es auch wieder den digitalen FLC-Clubraum. Infoveranstaltungen dazu finden am 11. Juli und am 14. Juli um 16 Uhr in der Kinder- und Jugendbücherei an der Wasbeker Straße 14-20 statt. Dafür kann man sich auch zum FLC anmelden. Informationen gibt es online und vor Ort.

KN