Kinderschutzbund

Der Kinderschutzbund Neumünster bietet für Kinder und Jugendliche ein buntes Programm in den Sommerferien an, um die freie Zeit mit Spaß und Sinn zu füllen. An jedem Wochentag soll es ein besonderes Angebot geben. An den Teilnahmegebühren soll es auch für sozial schwächere Familien nicht scheitern.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket