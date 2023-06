﻿Ferienspaß Neumünster in den Sommerferien: Es sind noch viele Plätze frei

Neumünster. Corona ist ja gefühlt längst Vergangenheit, aber in das Freizeitverhalten von Familien in Neumünster hat die Pandemie offenbar nachhaltig eingewirkt. Das merken der Jugendverband Neumünster (JVN) und seine Partner bei der Organisation des Programms für den Sommerferienspaß.

Es sind 128 Veranstaltungen geplant, und es kommen täglich noch welche dazu. Andererseits werden auch manche bereits wieder abgesagt. „Die Folgen der Pandemie sind zu spüren“, berichtet der JVN-Vorsitzende Dietrich Mohr. Anbieter hätten sich zum Teil zurückgezogen oder böten weniger Aktionen an. Es werde alles noch kurzfristiger und zögerlicher gebucht. „Wir wollen aber möglichst vielen Kindern und Familien eine schöne Ferienzeit mit viel Abwechslung bieten“, so Mohr.

Ferienspaß Neumünster: In den Freizeiten sind noch viele Plätze frei

In den Ferienfreizeiten, die in diesem Jahr in Neumünster angeboten werden, sind demnach noch zahlreiche Plätze frei. Nach den Erfahrungen des JVN planen die Familien viel kurzfristiger, schicken ihre Kinder gar nicht mehr auf Freizeiten oder nutzen andere Angebote. Durch die Pandemie sind auch weniger Freizeiten im Angebot als früher, weil viele Vereine keine Möglichkeiten mehr haben.

So gibt es etwa noch freie Plätze für eine siebentägige Reise mit der Sportjugend in die Begegnungsstätte Lensterstrand, in zwei geplanten Camps im Zeltlager in Lütjensee oder im Zeltlager der Jugendarbeit für Aukrug in Dikjen Deel auf Sylt. Auch für eine Freizeit der Luther- und der Andreas-Kirche auf der dänischen Insel Seeland können Kinder sich noch anmelden.

Sommerferienspaß: Zahlreiche Partner bieten Aktionen in Neumünster an

In den Sommerferien vom 17. Juli bis 26. August 2023 bieten der JVN und zahlreiche Partner viele große und kleine Aktionen an. Neu im Programm sind etwa die Wachs-Flecken in der Kerzenwerkstatt am Schleusberg 38. Dort wird eigene Schokolade gekocht, oder es werden Kerzen oder Trinkgläser gestaltet.

Sehr viele Kurse, Workshops, Tagesangebote sind am Start. Klassiker sind auch wieder dabei: Kerzen ziehen, Seifen gießen, Heidepark, Spielplatzaktionen, Abenteuerwochen, Kinderferiendorf, Kanutour. „Angebote mit Tieren werden besonders gerne gebucht“, berichtet Ute Gräfe vom Jugendverband.

Sommerferienspaß Neumünster: Anmeldungen und Angebote unter www.jugendverband-nms.de. Fördermöglichkeiten über die Bildungskarte beim Ferienwerk der Stadt Neumünster. Nähere Informationen unter Tel. 04321/942-2142.

