﻿Zwei Wochen Baustelle auf der Christianstraße in der Innenstadt Neumünster

Neumünster. Eine Störung im Fernwärmenetz beschert dem Verkehr in der Innenstadt von Neumünster eine Baustelle auf der Christianstraße. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben den Schaden auf Höhe der Parkstraße lokalisiert. Bereits ab diesem Sonnabend, 8. Juli, soll die Christianstraße für zwei Wochen halbseitig gesperrt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung der Straße Esplanade und dem Parkdeck an der Anscharkirche. Die Fahrbahn wird nach Angaben der SWN stadteinwärts komplett gesperrt. Stadtauswärts von der Innenstadt in Richtung Tungendorf soll die Durchfahrt weiter möglich bleiben.

Der Verkehr soll über die Kieler Straße und die Anscharstraße in Richtung Innenstadt umgeleitet werden, kündigen die Stadtwerke an. Die Busse des Stadtverkehrs sollen über die Bismarckstraße und die Kieler Straße weiterhin die Innenstadt erreichen können. Das Parkdeck an der Anscharkiche soll über die Christianstraße von der Gänsemarktkreuzung aus weiter anzufahren sein.

SWN: Haushalte sind von der Störung nicht betroffen

Von der Störung im Fernwärmenetz sollen die umliegenden Haushalte im Vicelinviertel nicht betroffen sein. Die Versorgung sei während der Bauzeit gewährleistet, sagte Saskia Ullrich, Pressesprecherin der Stadtwerke, auf Anfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es handele sich um ein mechanisches Problem an einem Fundament, auf dem im Untergrund die Heizwasserleitungen ruhen, so die Sprecherin. Dort sei ein Teil abgesackt. Um einen größeren Schaden schon in der Entstehung zu vermeiden, soll dieses Problem jetzt so „zügig wie möglich“ beseitigt werden.

KN