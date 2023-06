﻿Fernwärme Neumünster: Noch gibt es einen entscheidenden Nachteil

Neumünster. Bei den Stadtwerken Neumünster (SWN) wird seit Monaten fieberhaft an einer neuen Klimastrategie gearbeitet. „Die Stadt Neumünster hat beschlossen, dass die ganze Stadt bis 2035 klimaneutral sein soll. Uns ist bewusst, dass wir als Energieversorger ein wichtiger Teil der Umsetzung sein müssen – und das auch sein wollen“, sagt SWN-Sprecherin Saskia Ullrich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kompromiss zum neuen Gebäudeenergiegesetz aus Berlin sieht unter anderem vor, dass die Pflicht zum Umrüsten auf klimafreundliche Heizungen an einen kommunalen Wärmeplan gekoppelt wird. Da sind die Kommunen in der Pflicht. Für viele Hausbesitzer könnte der Anschluss an kommunale Fernwärmenetze eine attraktive Alternative zur Erneuerung der privaten Heizung sein.

Fernwärme in Neumünster noch längst nicht überall verfügbar

Wer an ein Wärmenetz angeschlossen wird, das „grün“ arbeitet, ist mit seinem Haushalt automatisch klimaneutral und muss nicht in teure Wärmepumpen und Photovoltaik (PV) investieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am einfachsten wäre es darum für alle Neumünsteraner Haushalte, wenn sie sich an die Fernwärme der Stadtwerke anschließen könnten. Aber das erstreckt sich nicht über die ganze Stadt, müsste mit hohen Millionensummen ausgebaut werden. Auch das Kraftwerk an der Bismarckstraße müsste ausgebaut werden, denn bislang hätte es nicht genug Leistung, um die ganze Stadt Neumünster mit Fernwärme zu versorgen.

Bislang erhalten rund 25 000 Haushalte in Neumünster Fernwärme von den SWN; in den weiter vom Kraftwerk entfernten Stadtteilen wie Einfeld, Gadeland, Tungendorf und Wittorf ist Fernwärme nur vereinzelt verfügbar, weil das Netz nicht ausgebaut ist und das Heizwasser in den Leitungen dort nicht mehr heiß genug ankäme.

Nachteil der Fernwärme Neumünster: Sie wird aus Müll, Kohle und Gas erzeugt

Bislang wird die Fernwärme von Neumünster auch nicht „grün“ erzeugt: Im Kraftwerk wird dafür aufbereiteter Haus- und Gewerbemüll verbrannt, und bei viel Bedarf im Winter werden Kohle- und künftig Gaskessel zugeschaltet. Das ist von Klimaneutralität noch weit entfernt, weil dabei sehr viel CO2 ausgestoßen wird.

Die Erneuerbaren Energien haben die SWN entdeckt. Seit April ist der erste eigene Solarpark in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Netz. 2580 Module sollen rund eine Million Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen; weitere Solarparks sollen folgen.

Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, muss in Neumünster aber noch viel mehr passieren. Photovoltaik müsste massiv ausgebaut werden, um den Erdgas- und Heizölverbrauch sowohl in städtischen Gebäuden als auch in Privathäusern zu senken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So viele Photovoltaik-Anlagen müssten in Neumünster gebaut werden

„Mehr als 2200 PV-Anlagen pro Jahr auf Dächern und zwei bis drei Solarparks auf Freiflächen mit je fünf Hektar“ müssten jedes Jahr in Neumünster installiert werden, sagte Stadtbaurätin Sabine Kling kürzlich in der Ratsversammlung. Der Verbrauch von Benzin und Diesel müsse deutlich gesenkt, die Rate der Gebäudesanierung schnell deutlich erhöht werden.

Aber ohne „grüne“ Fernwärme ist der Plan zum Scheitern verurteilt. Wie die SWN Fernwärme in Neumünster künftig klimaneutral produzieren wollen – etwa mit erneuerbaren Energien oder grünem Wasserstoff – ist offen – ebenso die Antwort auf die Frage: Wird das Fernwärmenetz in Neumünster massiv ausgebaut? Sprich: Wo ist Fernwärme in Neumünster verfügbar in den kommenden Jahren?

Lesen Sie auch

Die SWN sind mit der neuen Klimastrategie, die alle diese Fragen beantworten soll, in den letzten Zügen. Saskia Ullrich: „Das Thema hat sehr viele Facetten und ist komplex. Wir müssten noch einzelne Instanzen vorab abholen und informieren. Möglicherweise können wir dann schon diesen Sommer damit an die Öffentlichkeit gehen.“

KN