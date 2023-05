24-Jähriger leistet bei Festnahme in Neumünsters Innenstadt Widerstand

Neumünster. Ein 24-Jähriger hat bei seiner Festnahme in Neumünster am Mittwoch nach Polizeiangaben erheblichen Widerstand geleistet. Dabei verletzte er eine Polizistin leicht. Sie konnte weiter im Dienst bleiben.

Wie die Ermittler am Freitag mitteilen, beobachtete eine Zivilstreife der Polizei am Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen Betäubungsmittel-Verkauf in der Neumünsteraner Innenstadt. Daraufhin wollten die Einsatzkräfte den 24-jährigen Verkäufer kontrollieren. Allerdings flüchtete er zunächst auf der Kieler Straße in Richtung Tungendorf. Kurz darauf konnte er laut Polizei gestellt werden, schlug aber bei seiner Festnahme um sich und verletzte die Beamtin leicht an der Hand.

Der Tatverdächtige wurde kam nach der Feststellung seiner Personalien wieder frei, muss sich nun aber strafrechtlich verantworten. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz gestellt.

