Brandstiftung? Polizei Neumünster ermittelt nach Schutzhütten-Feuer

Neumünster. Nach dem Brand an einer Schutzhütte bittet die Polizei Neumünster um Hinweise: Wie die Ermittler mitteilen, meldete ein Anrufer am Sonntag gegen 7 Uhr ein Feuer an der Hütte im Waldgebiet an der Heider Straße in Neumünster.

Zwar konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, allerdings ist die Hütte laut Polizei nun einsturzgefährdet. Die Ermittler vermuten Brandstiftung als Ursache des Feuers. Zur Schadenshöhe können sie noch keine Angaben machen.

Wer am Sonntag verdächtige Beobachtungen in der Heider Straße gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04321/9450 bei der Polizei zu melden.