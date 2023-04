Am Dienstagnachmittag hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße in Neumünster gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht klar.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle: Die Feuerwehr Neumünster war am Dienstagnachmittag bei einem Brand in der Klosterstraße im Einsatz.

Feuer in Neumünster: Wohnung in Mehrfamilienhaus brannte

Neumünster. Ein Feuer ist am Dienstagnachmittag in Neumünster in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 15.50 Uhr wurde die Feuerwehr Neumünster alarmiert, da es in einem Haus in der Klosterstraße brenne. Bis dahin war nicht geklärt, ob sich in der Wohnung noch Menschen befinden würden. Als die Feuerwehr mit Atemschutzmasken hineinging, stellte sie jedoch fest, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses waren schon ins Freie gegangen – so konnte die Feuerwehr sich auf die Löscharbeiten konzentrieren.

Lesen Sie auch

Das Feuer war gegen 17 Uhr gelöscht. Zur Brandursache kann die Feuerwehr Neumünster derzeit noch nichts sagen. Auch die Höhe des Schadens sei zurzeit noch nicht abzusehen. Menschen wurden nicht verletzt – die Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach.