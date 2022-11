﻿Feuer in MBA Neumünster: Warum der Einsatz über 40 Stunden dauert

Die Löscharbeiten an der MBA Neumünster dauern an. Mittlerweile sind die Feuerwehren über 40 Stunden im Einsatz. Die gute Nachricht: Ein Ende ist in Sicht.

Neumünster. Die Löscharbeiten in einer Müllaufbereitungshalle in Neumünster sind fast abgeschlossen: Am Freitagnachmittag – 40 Stunden nach Ausbruch des Feuers – waren noch rund 50 Feuerwehrleute vor Ort. Die gute Nachricht: Ein Ende des Einsatzes ist in Sicht.

In der 6000 Quadratmeter großen Halle der Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) in Wittorferfeld am Rande von Neumünster sind am Mittwoch gegen 23.15 Uhr gepresste Müllballen in Brand geraten.

Als Brandursache vermutete die Feuerwehr eine Entzündung durch entstandene Wärme im Müll – möglicherweise durch eine unsachgemäße Entsorgung von Batterien. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung wird laut Polizei ausgeschlossen.

Feuer in MBA Neumünster: Warum die Löscharbeiten so lange dauerten

Diese Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig, da die Lagerhalle „Rotte 2“ durch den Brand einzustürzen drohte. Zudem war der Einsatz ein Kraftakt: Zunächst mussten fünf Boxen zeitaufwändig von einem Radlader entleert werden.

Anschließend wurde die glühende Fracht auf einen LKW verladen, der wiederum zu einem Sammelplatz auf dem Firmengelände gefahren wurde. Dort wurde der brennende Müll abgeladen und das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Padenstedt gelöscht.

In der Folge dauerte der Einsatz mehr als 40 Stunden. Zum späten Freitagnachmittag sollte, so Carsten Voß (Einsatzleiter und B-Dienst), der Einsatz beendet sein.