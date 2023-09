Am Sonntagabend

Feuer an der Schleusaubrücke in Neumünster: Am Fenster ist zu sehen, wo die Flammen herausschlugen. Auf dem Balkon liegen verbrannte Gegenstände.

Ein Brand hat die Berufsfeuerwehr am Sonntagabend in Neumünster gefordert: Das Feuer war im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Schleusaubrücke ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist vermutlich ein Gegenstand, der eigentlich nicht ins Wohnzimmer gehört.

