﻿Feuerwehreinsatz in Altenheim in Neumünster: Qualm drang aus Technikraum

Am Sonntagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einem Alten- und Pflegeheim in der Straße Schleusberg in Neumünster.

Qualm in einem Technikraum hat am Sonntagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Altenheim in Neumünster geführt. Ein Bewohner wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.