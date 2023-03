﻿Hochschulstandort Neumünster: Die ersten Pflege-Studierenden sind da

Darauf hat die Stadt Neumünster lange hingefiebert: Am Mittwoch wurden die ersten Studierenden der Dualen Pflege begrüßt, die am neuen Außenstandort der FH Kiel in Neumünster unterrichtet werden.

35 junge Menschen starten in den neuen, ausbildungsbegleitenden Studiengang Pflege an der FH Kiel. Begrüßt wurden sie unter anderem von Bildungsministerin Karin Prien.

Kiel/Neumünster. Pflegepädagogik interessiert Caroline Zieske besonders: „Ich habe mich für das Duale Pflegestudium entschieden, weil ich viel Praxisanteil und etliche Weiterbildungsoptionen habe“, sagt die 19-jährige Neumünsteranerin. Sie ist eine der 35 Studierenden aus dem ganzen Land, die am Mittwoch in das erste duale Pflegestudium der Fachhochschule Kiel gestartet sind und offiziell begrüßt wurden. Das Besondere: Das Gros der Lehre findet in Neumünster im Bildungszentrum des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) statt.

Eigentlich sollten 60 Studierende an den Start gehen, „aber für die Kürze der Zeit, in der wir den Studiengang aufgebaut haben, sind wir sehr zufrieden. Für das kommende Jahr haben wir schon etliche Anfragen“, erklärte Studiengangsleiterin Prof. Katharina Scheel. Erst im Oktober 2021 wurde das erste Konzept für so einen neuen dualen, ausbildungsbegleitenden Pflegestudiengang erstellt.

Neumünster hat lange für Hochschulanbindung gekämpft

Im Sommer vergangenen Jahres bekam dann das FEK den Zuschlag für den Standort des neuen Studiengangs. „Wir haben lange für die Hochschulanbindung gekämpft und hoffen nun, dass die jungen Menschen auch über die Hörsäle hinaus die Stadt mit ihrem jugendlichen Elan beleben“, erklärte Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann.

Einen Standortvorteil sehen auch die zwei Erstis Levi Borchert und Sebastian Speer. Beide kommen aus Neumünster und können quasi vor der Haustür studieren. Borchert macht seine Ausbildung in der Klinik in Bad Bramstedt, Speer im FEK. „Wichtig ist uns, dass wir die Ausbildung an sich nicht angerührt haben“, betonte Scheel. Das bedeutet: Von Montag bis Freitagnachmittag absolvieren die Studierenden ihre Ausbildung zur Pflegefachperson und Freitagabend sowie sonnabends wird dann studiert. „Das Studium umfasst acht Semesterwochenstunden“, erläuterte Scheel.

Pflegestudium hat drei Vertiefungsmodule

Das Studium soll sieben Semester dauern, von denen vier als Grundlagenstudium in Neumünster stattfinden. Danach gibt es drei verschiedene Vertiefungsmodule, die an den kooperierenden Kliniken FEK (Pflegepädagogik), Helios Klinikum Schleswig (Heilkundliche Aufgaben) sowie Imland-Klinik Rendsburg (Versorgung Schlaganfallpatienten) angeboten werden. Trotz Insolvenzdebatte um die Rendsburger Klinik halte man an dem Standort fest, betonte Scheel.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien sprach von einer „aufregenden Geburt“ des neuen Studiengangs, der viele Hürden zu nehmen hatte. Die Frage des Bedarfs und die Kosten sorgten im Vorwege für viele Diskussionen. „Es gibt hohe Anforderungen an das Pflegefachpersonal und gleichzeitigen Fachkräftemangel, das ist ein wichtiger Schritt, dafür Lösungen zu finden“, sagte Prien. 900 000 Euro pro Jahr werden für den Studiengang an der FH Kiel zur Verfügung gestellt, weitere 600 000 Euro werden jährlich an die Hochschule Flensburg fließen, wo weitere 40 Pflegestudienplätze entstehen sollen.

Physiotherapie soll auch nach Neumünster ziehen

Mit dem Pflegestudiengang sei am neuen Außenstandort Neumünster aber nicht genug, sagte FH-Präsident Prof. Björn Christensen. Perspektivisch soll in zwei bis drei Jahren auch der bereits bestehende Fachbereich Physiotherapie dorthin umgesiedelt werden. Auch Gespräche für einen weiteren Fachbereich mit dem Schwerpunkt Technik im Gesundheitsbereich werden geführt.

Der aktuelle Wohnungsmarkt in Neumünster biete für die aktuelle Zahl der Studierenden ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten, so Tobias Bergmann. Die Stadt rüste sich aber für die wachsende Zahl in den kommenden Jahren: „Wir planen einen Neubau der Jugendherberge Kiek In am Kleinflecken neben der Stadthalle. Dabei haben wir die zusätzlichen Kapazitäten für die Studierenden im Blick. Sollte die Ratsversammlung am 4. April grünes Licht dafür geben, könnte in gut zwei Jahren der Raum geschaffen sein“, erklärte Bergmann.