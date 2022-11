﻿Flashmob in Bordesholm: Klimaschutzforum plant Klingel-Protest vor dem Rathaus

Bordesholm. Klingel mit! So lautet das Motto eines angekündigten Flash-Mobs vor dem Rathaus in Bordesholm am Montag, 14. November. Die Mobilitätsgruppe des Klimaschutzforums ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich um 18.45 Uhr auf dem Rathausplatz zu sammeln und ab 18.55 Uhr die Sondersitzung Verkehr (ab 19 Uhr, Sitzungssaal) per Fahrradklingel einzuläuten.

„Ich möchte eigentlich, dass Bordesholm eine Fahrradfahrergemeinde wird“, sagte Hajo Löffler, einer der Initiatoren der Klingelaktion, bei einem Treffen vorab. „Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen mit dem Fahrrad kommen und mitmachen. So zeigen wir gemeinsam den Gremien, dass das Thema Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger eine große Masse bewegt.“ Er selbst hofft auf 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Bordesholm: Ausschüsse beraten Verkehrswende

Einiges in der Verkehrsinfrastruktur müsse verbessert werden, und dies sei auch möglich, ist sich die Mobilitätsgruppe sicher. In der Sondersitzung der beiden Gremien für Infrastruktur- und Bauangelegenheiten geht es um grundsätzliche Dinge zur Verkehrsplanung und speziell um einen Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft Bordesholm (UWB) mit zahlreichen Einzelmaßnahmen. Die Debatte ist öffentlich. Jeder kann teilnehmen.

Die Mobilitätsgruppe plädiert dafür, an der Kreuzung Holstenstraße/L 318 nur noch zwei statt drei Spuren für Autos anzubieten, um die Gefahren für die vielen Radfahrer zu minimieren. © Quelle: Frank Scheer

Im Ortsentwicklungsplan (OEP) hätten viele Mitbürgerinnen und Mitbürger angemerkt, dass ihnen eine Verbesserung der Verkehrssituation zugunsten der Schwächeren am Herzen liegt, so Sabine Gliesmann. Ihre Kritik: „Letztlich ist daraus bislang nur ein Katalog Bauen und Wohnen geworden. Maßnahmen für mehr Fahrradfreundlichkeit sind hinten runtergefallen.“ In den Gremien der Gemeinde hieß es in zuletzt immer zu dieser Kritik, dass das Thema Verkehr noch angepackt werde. Aus Sicht des Klimaforums werde das Thema aber eher verschleppt. In einem öffentlichen Statement habe CDU-Chef Ulrich Schuster vor einigen Wochen den Eindruck erzeugt, in Bordesholm herrsche zwischen Autofahrern und Radfahrern ein entspanntes Verhältnis – das sieht die Mobilitätsgruppe überhaupt nicht so.

Bordesholm: Dürfen Autos in der Holstenstraße bald Radler nicht mehr überholen?

„Klar, es gibt die kreativen Radfahrer, die sich nicht an Verkehrsregeln halten“, räumte auch Sabine Gliesmann ein. „Aber es gibt in Bordesholm viele Brennpunkte, wo es für Radler teilweise sehr gefährlich ist“, führte sie aus. Da ist beispielsweise die Holstenstraße. Immer wieder kommt es dort zu Beinahe-Unfälle. „Radfahrer müssen auf der Straße fahren. Immer wieder überholen dort Autos in Kamikaze-Art und gefährden Radfahrer“, berichtet Hajo Löffler.

In der Baustelle der Kieler Straße in Neumünster dürfen Autos einspurige Fahrzeuge wie Fahrräder nicht überholen. Die Verkehrszeichen wünscht sich die Mobilitätsgruppe auch für die enge Holstenstraße. © Quelle: Frank Scheer

Aus seiner Sicht sollte geprüft werden, ob das Schild 277.1 aufgestellt werden kann. Das Schild verbietet Autos, einspurige Gespanne wie Fahrräder zu überholen. Momentan gilt dieses Verbot in Neumünster in der Baustelle in der Kieler Straße. Zudem sei der Begegnungsverkehr von Bussen ein großes Problem, weil die Gefährte in dem engen Bereich oft auf den Gehweg ausweichen, um bequem aneinander vorbeizukommen.

Das Schild sei aber nur die zweitbeste Variante. Aus Sicht der Mobilitätsgruppe wäre eine Einbahnstraßenlösung für die parallel verlaufenden Holsten- und Bahnhofstraße am besten – weil auch für die Schülerinnen und Schüler der Lindengrundschule momentan immer wieder Gefahrenmomente entstehen, berichtete Rasmus Kyburg. Eine „Einbahnstraße light“ für die Holstenstraße ist im Forderungskatalog der UWB zum Beispiel enthalten. Für die großen Kreuzungen regte die Gruppe die sogenannten „Startboxen“ an – da können sich Radler vor den Autos an Ampeln positionieren. Die von der UWB angeregte Färbung von Radtrassen, beispielsweise in Rot, befürworten die Radler auch.

Hajo Löffler will auch erreichen, dass Bordesholm der bundesweiten Initiative für generelles Tempo 30 in Städten und Gemeinden beitritt. Ursprünglich war die Sondersitzung am 8. November geplant. Da sich viele Themen für die normalen Ausschüsse aufgestaut hatten, wurde der Termin auf den 14. November vorschoben.