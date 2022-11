Frau fährt mit Kleinwagen gegen Laster und stirbt

In Neumünster hat sich am Sonnabendvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Frau ist mit ihrem Twingo in der Straße Haart auf einen parkenden Lkw geprallt und am Unfallort verstorben.

Am Sonnabend verunglückte eine Frau mit ihren Wagen tödlich, als sie in Neumünster gegen einen parkenden Laster fuhr.

Neumünster. Erneut ist es in Neumünster zu einem schwerem Unfall gekommen: Am Sonnabendmorgen gegen 9.30 Uhr ereignete sich in der Straße Haart ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem eine ältere Frau ihren Verletzungen erlag.

In Höhe der Eduard-Müller-Strasse fuhr die Fahrzeughalterin in ihrem Renault Twingo auf das Heck eines dort am Straßenrand parkenden Lastkraftwagens auf. Trotz eilig alarmierter Rettungskräfte verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. 

Straße Haart für Rettungsarbeiten länger gesperrt

Die Straße Haart musste für die Rettungsarbeiten gesperrt werden. In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren schweren Verkehrsunfällen im Stadtgebiet von Neumünster. Vor kurzem ereignete sich im Kreuzungsbereich Holsatenring/Wittorfer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem Lkw.

Dabei stand ein 45-Jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gemeinsam mit einem Radfahrer an einer roten Ampel im Holsatenring. Als die Signalanlage auf Grün umsprang, wollte der Lkw-Fahrer nach rechts in die Wittorfer Straße abbiegen und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Dieser geriet mit seinem Fahrrad unter die Zugmaschine und wurde anschließend mit Verletzungen an seinen Beinen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht.

Dritter schwerer Unfall in wenigen Wochen

Zwei Tage zuvor war ein Geländewagen im Stadtteil Einfeld von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich, eine Person wurde aus dem Auto geschleudert und starb.

Die Ursache für den tödlichen Unfall in der Straße Haart ist noch nicht bekannt. Aber laut Informationen der Kieler Nachrichten haben Anwohner seit längerer Zeit bereits die parkenden Lkw auf der Straße kritisiert, das sie dort ein großes Unfallpotential sehen – insbesondere wenn die Sonne tief steht und die Autofahrer geblendet werden können.