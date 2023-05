Gasalarm in Neumünster: Zwei Menschen im Krankenhaus

Neumünster. In Neumünster sind zwei Menschen mit Verdacht auf Vergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntag, 30. April, wurden gegen 12.45 Uhr Einsatzkräfte in die Leddinstraße im Stadtteil Neumünster-Gadeland gerufen. Dort klagten Bewohner eines Hauses über Beschwerden wie Übelkeit und vermuteten einen Gasaustritt.

Erste Messungen der Einsatzkräfte, die unter Atemschutz in das Haus gingen, ergaben jedoch keine Erkenntnisse. Ein weiteres Messgerät der Stadtwerke Neumünster wurde angefordert, um einen Gasaustritt sicher auszuschließen und die Ursache zu finden.

Zwei Menschen klagen nach Gasalarm in Neumünster über Symptome

„Zwei der vier Bewohner beklagen Symptome, dem gehen wir gründlich nach“, berichtete Einsatzleiter Thomas Nemitz von der Berufsfeuerwehr Neumünster. Die zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht.

Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte vor Ort. Sie übernahm den sogenannten Grundschutz, während zahlreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr an einer Großübung im Industriegebiet Neumünster-Süd beteiligt waren. Ebenfalls am Einsatzort waren drei Rettungswagen, eine Notärztin und die Polizei.