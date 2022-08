﻿Gaskrise: Warum Neumünster den Winter nicht fürchten muss

Die Preise für Gas und Strom steigen und steigen, aber zumindest eine Sorge müssen sich die Neumünsteraner Fernwärmekunden nicht machen: Die Wohnung wird im Winter nicht kalt werden. Das liegt an einer Besonderheit des Kraftwerks in Neumünster – und an schnellen Reaktionen der Stadtwerke.

Neumünster. Im Kraftwerk der Stadtwerke Neumünster (SWN) sind neue Kessel im Bau, die mit Erdgas betrieben werden. Das galt bis vor Kurzem noch als günstige und klimafreundlichere Alternative zu den alten Kohlekesseln, die eigentlich Anfang 2023 stillgelegt werden sollten. Doch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist alles anders.

„Wir haben die Planung nach Kriegsbeginn sehr schnell geändert. Die Kohlekessel bleiben für die Spitzenlasten noch mindestens ein Jahr am Start, notfalls auch länger“, sagte SWN-Sprecher Niklas Grewe. Das Kohlelager auf dem Gelände an der Bismarckstraße ist zwar derzeit fast leer, aber die SWN haben rechtzeitig nachbestellt: Die Kohle für Neumünster liegt bereits im Hafen von Brunsbüttel. Auch die Öltanks sind für den Winter gefüllt.

Die Kohle für Neumünsters Winter liegt schon im Hafen von Brunsbüttel

Warme Wohnungen der rund 25 000 Fernwärme-Haushalte von Neumünster sind für die SWN die oberste Richtlinie. „Je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, werden wir immer anhand der neuen Voraussetzungen die notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren“, sagte Niklas Grewe.

Das größte Pfund in diesem Wettlauf mit der Zeit, den Kosten, mit Putin und den Weltmärkten ist die Thermische Ersatzbrennstoff-Verwertungsanlage (TEV), ein Unikat, das es so nur in Neumünster gibt. 2005 wurde die Anlage auf dem Kraftwerksgelände gebaut – nach vielen Diskussionen und Protesten, weil Anlieger und Bürgerinitiativen „keine Müllverbrennung im Wohngebiet“ haben wollten – so ein Argument der Gegner.

Tim Mütze, Geschäftsführer der MBA Neumünster (seit 2021) © Quelle: SWN

Die TEV ist aber auch keine klassische Müllverbrennung. "Da kippen die Fahrzeuge den Abfall aus den Mülltonnen direkt hinein. Wir dagegen bereiten den Haus-, Sperr- und Gewerbemüll in unserer mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage auf und machen daraus den Ersatzbrennstoff, nachdem wir Wert- und Störstoffe aussortiert haben", sagt MBA-Geschäftsführer Tim Mütze.

Für den Winter wird der Brennstoff in der MBA zu Ballen von 1400 Kilo gepresst und in grüne Folie gewickelt. Tim Mütze: „Jeder Ballen hat so viel Brennwert wie 1000 Liter Heizöl.“ Die Ballen werden im Winter wieder aufgelockert und dann per Lkw von Wittorferfeld im Süden der Stadt ins Kraftwerk gefahren. Dort werden in Kraft-Wärme-Kopplung als Hauptprodukt die Fernwärme und gleichzeitig Strom produziert.

Neumünster lagert 20 000 Tonnen Brennstoff für den Winter ein

Rund 70 Prozent der Leistung schafft allein die TEV. „Nur in den Wintermonaten, wenn es richtig kalt ist und die Menschen viel heizen, müssen die Kohle-Kessel zugeschaltet werden“, erklärt Niklas Grewe. Das sei etwa von Oktober bis März der Fall.

Auch vor normalen Wintern wird in der MBA auf Vorrat produziert, aber der Puffer wird dieses Jahr noch deutlich erhöht. Tim Mütze plant, alle Lager bis an die Kapazitätsgrenze mit den grünen Ballen zu füllen. „Wir gehen kein Risiko ein und wollen 20 000 Tonnen Brennstoff einlagern. Das reicht, um das Kraftwerk für etwa fünf Wochen unter Volllast zu fahren“, sagt der Geschäftsführer.

So sieht der fertige Brennstoff für die TEV aus, geschreddert aus Haus-, Sperr- und Gewerbemüll. © Quelle: Thorsten Geil

Aber die MBA produziert natürlich auch im Winter weiter; der Nachschub an Haus- und Gewerbemüll kommt täglich auf den Hof. Der hat dann zum Teil lange Wege hinter sich, denn es gibt Lieferverträge mit den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und den Städten Flensburg, Lübeck – und natürlich Neumünster (mindestens bis 2026).

Vor elf Jahren platzte das Fernwärme-Projekt „Kiellinie“ 2011 gab es zeitweilig einen Plan für das größte Fernwärme-Projekt in ganz Deutschland: Die Stadtwerke Kiel und Neumünster planten für rund 50 Millionen Euro den Bau einer 33 Kilometer langen Fernwärmeleitung, die sogenannte „Kiellinie“. Damit wollten die SWN ihr Kraftwerk besser auslasten, und die Kieler brauchten dringend eine Ersatzlösung für das alternde Gemeinschaftskraftwerk, um 73 000 Haushalte in der Landeshauptstadt zu beheizen. Ein halbes Jahr später, im November 2011, wurde die Kiellinie aber beerdigt. Die Idee, 120 Grad heißes Wasser nach Kiel zu pumpen, wäre zwar technisch möglich gewesen, aber: „Es ist nicht in einem wirtschaftlich verantwortbaren Rahmen realisierbar“, sagte der damalige SWN-Geschäftsführer Matthias Trunk. Es habe sich herausgestellt, dass auch im Kraftwerk Neumünster erhebliche Investitionen nötig gewesen wären, und auch künftige Forderungen der Politik zur Energiewende seien eine unbekannte Größe. „Die wirtschaftlichen Risiken haben schlichtweg überwogen, und das hat uns letztendlich im Einvernehmen mit unseren Partnern in Neumünster zu dieser Entscheidung gebracht“, ergänzte Stefan Grützmacher, damals Vorstandschef der Kieler Stadtwerke. Das Risiko unvertretbar hoher Fernwärmepreise für die Kieler Kunden wäre zu groß gewesen. 2020 wurde dann in Kiel das Küstenkraftwerk eröffnet, das mit Gas betrieben wird – und den Kielern vor dem kommenden Winter manche Sorgen bereitet.

Die TEV arbeitet jetzt seit 17 Jahren, und ihre Kritiker haben längst ihren Frieden gemacht. Zwischenzeitlich bauten die SWN noch einmal zusätzliche Filter ein. Bis heute legen die Stadtwerke aufgrund einer alten Vereinbarung einem Beirat einmal pro Jahr die Abgaswerte der TEV vor – und unterbieten die Grenzwerte immer sehr deutlich.

Eine andere, gut gemeinte Vereinbarung von vor rund 20 Jahren wird heute aber zunehmend infrage gestellt: Die SWN mussten sich vor Genehmigung der TEV verpflichten, mit den Brennstoff-Lkw nicht auf direktem Weg durch die Innenstadt bis zum Kraftwerk zu fahren, sondern über die Autobahn 7. Die Strecke ist viermal so lang. Geradezu ironisch wirkt es heute, dass die SWN dafür sogar gasbetriebene Lkw einsetzen müssen. Und das freut im Moment eigentlich nur Herrn Putin.