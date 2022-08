﻿Gasumlage in Neumünster: Jetzt wird es richtig teuer

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) geben die staatlich verordnete Gasumlage 1:1 an die Kundinnen und Kunden weiter. Von Oktober an kostet jede im Haushalt verbrauchte Kilowattstunde Gas 2,419 Cent mehr – plus Mehrwertsteuer. Die Bundesregierung will diese Steuer aber senken.

