﻿Kein „Gefährlicher Ort“ mehr in Neumünster

Der „gefährliche Ort“ in Neumünster wird nicht verlängert. Die Polizei hat offenbar die Gruppe von etwa 40 Straßenkriminellen zerschlagen. Sieben Tatverdächtige sitzen in Haft, fünf mit Haftbefehl gesuchte Personen sind offenbar untergetaucht. Die Polizeipräsenz im Zentrum soll aber hoch bleiben.

Rencks Park in Neumünster war von der Polizei am 26. August zum „gefährlichen Ort“ erklärt worden. Die Polizei zeigte vor allem auf der Klosterinsel eine stark Präsenz.

Neumünster. Ab Montag sind die zu Rencks Park gehörende Klosterinsel in Neumünster und weite Teile der Innenstadt kein „gefährlicher Ort“ mehr. „Es gibt keine signifikanten Fallzahlen, die die erweiterten Rechte der Polizei und somit eine Einschränkung der Grundrechte rechtfertigen würden“, erläuterte Markus Indorf, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei Neumünster. Man will die Straßenkriminalität im Griff haben.

Bei einem Pressegespräch in der Polizeidirektion Neumünster gaben Polizeirat Markus Indorf und Pressesprecher Michael Heinrich am Freitag Details zur Entscheidung bekannt. Am Sonntag, 13. November, läuft die bisherige Anordnung eines „besonderen Kontrollorts gemäß Paragraph 181 des Landesverwaltungsgesetzes“ aus. „Wir als Polizei hätten jetzt eine Verlängerung beantragen müssen, aber dafür gibt es glücklicherweise nicht genug Straftaten, die das rechtfertigen würden“, so Indorf.

Neumünster: Zahl der Straftaten in den letzten Wochen stark gesunken

Laut den präsentierten Zahlen hat es in den letzten vier Wochen insgesamt sieben Raubstraftaten im Zentrum von Neumünster gegeben, davon lag eine Tat in den letzten zwei Wochen. „Im August hatte es in drei Wochen 17 Raubtaten gegeben. Deshalb wurde am 26. August zunächst Rencks Park als gefährlicher Ort deklariert“, so Kripochef Frank Ziegler, der auch am Pressegespräch teilnahm, aber bald den Posten wechselt.

Polizeipressesprecher Michael Heinrich und Markus Indorf, stellvertretender Leiter der Kriminalpolizei in Neumünster, erläuterten am Freitag, warum die Anordnung „gefährliche Ort“ nicht verlängert wird. © Quelle: Frank Scheer

Der Grund für den starken Rückgang der Straftaten – etliche Rädelsführer sitzen in Haft. Sieben Tatverdächtige sind festgenommen worden. Fünf Straftäter, gegen die jeweils mindestens ein Haftbefehl vorliegt, sind offenbar untergetaucht. „Gegen einen Tatverdächtigen liegen acht Anklagen vor“, so der stellvertretende Kripochef Indorf weiter. Das Alter der ermittelten Tatverdächtigen liegt von 14 bis etwa Mitte 20. „Insgesamt handelte es sich um ein Gruppe von etwa 40 Personen aus dem nordafrikanischen Raum, die zerschlagen worden ist“, so Imdorf.

Polizei verspricht weiterhin starke Präsenz im Zentrum von Neumünster

Da das „Sicherheitsgefühl der Bürger“ verständlicherweise weiter eingeschränkt sei, werde man auch in den nächsten Wochen in der Innenstadt von Neumünster eine starke Polizeipräsenz wahrnehmen können, verspricht Hauptkommissar Michael Heinrich, Pressesprecher der Direktion in Neumünster. Mit der Stadtverwaltung steht man in engem Kontakt, welche Maßnahmen weitergeführt werden, auch im Hinblick auf den am Montag, 21. November, beginnenden Weihnachtsmarkt. „Wir wollen, dass der Bürger ein sicheres Gefühl dort auf dem Großflecken hat“, so Heinrich.

Und die Kripo werde den hohen Aufwand bei den Personenermittlung weiter fortsetzen, so Indorf. Den Bereich rund um den Bahnhof habe man gemeinsam mit der Bundespolizei auch im Fokus. In diesen Bereich hatten sich einige der Straftäter zurückgezogen. Die Stadt Neumünster wird in der nächsten Ratsversammlung auch noch einmal über den „gefährlichen Ort“ beraten. Mehr Licht oder eine Videoüberwachungen an speziellen Standorten sind im Gespräch.