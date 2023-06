﻿Seniorenbeirat Neumünster: „Mit 70 ist man doch nicht plemplem!“

Neumünster. Konrad Adenauer wurde mit 73 Jahren zum Bundeskanzler gewählt (und mit 85 zum dritten Mal wiedergewählt), und Joe Biden bewirbt sich gerade in den USA mit 80 Jahren erneut für das mächtigste Amt der Welt. „Aber wenn du in Deutschland Schöffe werden willst, darfst du keine 70 sein“, sagt Dieter Sell (82) mit Verärgerung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er ist der amtierende Vorsitzende des Seniorenbeirats Neumünster und wirbt gerade dafür, sich für den neuen Beirat zur Verfügung zu stellen. Eine Altersgrenze gibt es nur von unten, denn 60 Jahre muss man schon alt sein, um sich in diesen ehrenamtlichen Dienst zu stellen.

Altersdiskriminierung ist ein Thema in Neumünster

Altersdiskriminierung ist zunehmend ein Thema auf den Sitzungen. „Wir lehnen solche Altersgrenzen wie für die Schöffen ab. Mit 70 ist man doch nicht plemplem!“, sagt Dieter Sell. Der Beirat habe sich in der gerade abgelaufenen, fünfjährigen Wahlperiode mehrfach dafür eingesetzt, sie abzuschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch mit der gerontopsychiatrischen Versorgung nach der Schließung der Station im Hahnknüll haben sich die Beiratsmitglieder beschäftigt. Auf mehreren Ebenen setzt sich die Seniorenvertretung dafür ein, dass es ausreichend Betten für die Patienten mit Alterskrankheiten in Neumünster gibt. Gespräche mit der Bürgerbeauftragten hat es gegeben, eine Petition an den Landtag ist in Arbeit.

Seniorenbeirat Neumünster wirkt auch in die Stadtverwaltung hinein

Aber es sind auch oft die kleinen Themen, die den Beirat beschäftigen. So wirkt er in die Stadtverwaltung hinein und achtet darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht nur per E-Mail um etwas kümmern können. „Es sind nun einmal noch nicht alle online, die dürfen wir nicht ausschließen“, sagt Romi Wietzke vom Seniorenbüro.

Und seit zwei Jahren versucht der Beirat, an der Bushaltestelle am Sachsenring (Höhe Rembrandtstraße) eine Sitzbank installieren zu lassen. „Das ist ein dickes Brett, und viele unserer Anliegen scheitern auch am fehlenden Geld“, sagt Hermann Nissen, stellvertretender Vorsitzender.

Lesen Sie auch

Nach der Kommunalwahl steht jetzt auch die Wahl des neuen Beirats an. Parteien und Verbände werden Vorschläge machen, aber jede Bürgerin und jeder Bürger ab 60 Jahren kann sich auch selbst bewerben (per Brief an das Seniorenbüro, Großflecken 71). Die Stadtteilbeiräte werden aus den Vorschlägen eine Auswahl treffen und der Ratsversammlung vorlegen. Die wählt die Mitglieder, und aus der Mitte des neuen Beirats heraus wird der Vorstand gewählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Rückfragen steht das Seniorenbüro zur Verfügung; Romi Wietzke beantwortet Fragen unter Tel. 04321/942-2552. Am Dienstag, 13. Juni, findet im Seniorenbüro um 14.30 Uhr eine Informationsveranstaltung statt, auf der die Interessierten ganz viele Fragen stellen können.

KN