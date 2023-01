﻿Gelbe Tonnen in Neumünster sind im Anmarsch

Die Auslieferung der Gelben Mülltonnen in Neumünster startet am 10. Januar im Stadtteil Gadeland und läuft bis Ende Februar. Dann haben die lästigen Gelben Säcke, die ständig rissen oder in der Gegend herumflogen, für immer ausgedient. Was Sie jetzt wissen müssen.

